Очень продуктивны: что сказал Трамп о встрече путина и Виткоффа в москве

Специальный посланник Дональда Трампа Стив Виткофф провел в Москве пятые переговоры с путиным о прекращении войны в Украине. кремль охарактеризовал разговор как «полезный и конструктивный», однако подробности встречи не разглашаются. Тем временем Reuters сообщает, что Вашингтон готовит новый пакет санкций против россии.
Президент США Дональд Трамп назвал переговоры «очень продуктивными» и заявил: «Достигнут значительный прогресс», — написал Трамп на своей онлайн-платформе Truth Social. По его словам, результаты встречи уже были переданы некоторым европейским союзникам.
«Все соглашаются, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над достижением этой цели в ближайшие дни и недели «, — добавил Трамп.
Вскоре после завершения переговоров между путиным и Виткоффом Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В конференции также участвовали ведущие европейские политики. Как сообщил источник, знакомый с содержанием разговора, Трамп проинформировал участников о ходе встречи и наметил следующие шаги.
Владимир Зеленский после разговора с Дональдом Трампом в видеообращении сказал, что, «похоже, россия теперь больше настроена на прекращение огня, давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули в деталях ни нас, ни США».
«Наша общая позиция с нашими партнерами абсолютно четкая — война должна закончиться. И это должно быть сделано честно. Европейские лидеры принимали участие в разговоре, и я благодарен каждому из них за их поддержку», — написал в соцсети Зеленский.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что администрация Трампа позже объявит, как именно будет реагировать на действия россии.
«Мы проведем дальнейшие обсуждения в течение дня, и, надеемся, скоро будут какие-то объявления , — сказал Рубио. — Возможно, положительные, возможно нет».
По словам госсекретаря, США, вероятно, уже к пятнице, 8 августа, введут новые строгие вторичные санкции против стран, продолжающих закупать российские энергоносители.
Ранее сообщалось, что 6 августа Дональд Трамп удвоил тарифы для Индии — до 50%. Как объяснили в Белом доме, причиной подобных действий стало продолжение закупок российской нефти.62
