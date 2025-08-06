Зачем Виткофф приехал в москву: в СМИ назвали причину

Посланник президента Дональда Трампа Стив Виткофф приехал в москву. Поскольку приближается пятничный срок, установленный Трампом для заключения россией соглашения о прекращении огня в Украине, Виткофф будет пытаться сдержать масштабы напряженности между США и россией и заложить основы для более мирного будущего. Об этом пишет издание Telegraph.

Наивность Стива Виткоффа относительно намерений путина посеяла раздор в администрации Трампа и пошатнула доверие Украины к американской поддержке. В середине апреля государственный секретарь Марко Рубио, как сообщается, выразил решительное несогласие с готовностью спецпосланника отменить санкции в отношении закрытого газопровода «Северный поток-2». Тем временем спикер МИД Украины Георгий Тихий решительно опроверг предложение Виткоффа передать оккупированные территории Украины россии.

путин использует встречу как еще одну возможность выиграть время и остановить прогресс в мирном процессе. Стив Виткофф может выбить путина из игры хорошо сформулированным контрударом, который воплощает провозглашенный Трампом принцип мира через силу.

Он должен четко сформулировать желание США ввести строгие санкции против россии, если она продолжит войну, и связать их потенциальное облегчение с заключением всеобъемлющего мирного договора.

Двухпартийный Закон о санкциях против россии 2025 года, разработанный сенатором-республиканцем от Южной Каролины Линдси Грэмом и сенатором-демократом от Коннектикута Ричардом Блюменталем, предусматривает масштабные карательные меры против российских банков и учреждений, поддерживающих войну, и грозит 500-процентными тарифами для покупателей нефти, урана и природного газа российского происхождения.

Стив Виткофф также должен подчеркнуть обязательства США ликвидировать менее обсуждаемую тактику обхода санкций, которую использует россия. Российский гигант ядерной энергетики «Росатом» остается связанным со Swift и служит тайным финансистом для военно-промышленного комплекса.

Региональные банки и закрытые взаимные фонды используют непрозрачных посредников, чтобы предоставить олигархам, находящимся под санкциями, доступ к западной финансовой системе. Значительное количество российской древесины продолжает поставляться в порты США.

Разоблачение этой тактики может подорвать уверенность россии в том, что она может просто безнаказанно уклониться от следующего раунда американских санкций. Юридически закрепленные возможности США по вторичным санкциям и более высокая гибкость по сравнению с консенсусом ЕС во всем блоке усиливают эффективность этих угроз.

Виткофф также должен предупредить любые эскалационные меры, которые россия может предпринять в ответ на более жесткие санкции. Америка должна подчеркнуть необходимость сохранения безопасности ядерных энергетических объектов Украины.

Дальнейшие непрерывные атаки на украинские города лишь ускорят передачу американских ракет дальнего радиуса действия Украине и ослабят затяжные ограничения на их использование против российских целей. Они также приведут к новым соглашениям между США и Украиной о безопасности, таких как будущее соглашение о беспилотниках.

Напомним о том, что накануне состоялся телефонный разговор между президентами США и Украины.

