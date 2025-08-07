Оккупанты атаковали Днепропетровскую, Запорожскую и Сумскую области: погибла женщина

Россияне продолжают обстреливать Украину. В ночь на 7 августа в Кривом Роге на Днепропетровщине раздались взрывы. Враг атаковал город дронами типа «шахед». Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

«Продолжается шахедная атака на город. Серия взрывов. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Берегите себя и своих близких», — говорится в его сообщении в 02:48.

Также взрывы прогремели в Павлограде и Днепре, информирует Суспільне.

В одном из районов Днепра возник пожар после дроновой атаки рф. В домах вблизи места попадания выбиты окна.

Утром глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ночью враг направил на область беспилотники. 33 БпЛА защитники неба сбили.

«В результате атаки в Днепре пострадали четыре человека. 43-летний мужчина и 69-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возникло несколько пожаров. В частности, горели админздание, авто. Уничтожены 12 машин, еще 17 — повреждены. Повреждены также 8 жилых домов, один частный дом уничтожен. Есть разрушения на территории транспортного предприятия», — сообщил он.

По данным Лысака, в Павлограде загорелись дачный дом и авто. В Криворожском районе — не эксплуатируемое здание, в самом Кривом Роге — модульный дом. В Синельниковском районе загорелись крыша лицея и сухая трава. Поврежден частный дом и легковушка.

«По Никопольщине враг бил артиллерией и БпЛА. Громко было в райцентре, Марганецкой, Мировской и Покровской громадах. К поврежденному в районе в целом добавились 8 частных домов и пятиэтажка, авто. Повреждены инфраструктура, админздание, предприятие. Горела библиотека», — говорится в сообщении.

Кроме того, российский враг бил по Сумской области. Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Олег Григоров.

«В Сумской громаде по меньшей мере 7 жилых домов повреждены в результате вечерней атаки врага. В Ковпаковском районе Сум повреждены дома, нежилые здания, автомобиль. Из-за перебитой газовой трубы несколько десятков абонентов остались без газоснабжения. Попадания зафиксированы на четырех локациях в одном микрорайоне. Ликвидация последствий атаки продолжается. По предварительным данным ГСЧС, враг обстреливал город из реактивной системы залпового огня. Тип оружия уточняется. К счастью, обошлось без пострадавших», — говорится в сообщении.

От обстрелов пострадала и Запорожская область. Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Три человека погибли, тринадцать — ранены в результате вражеских атак на Запорожский и Васильевский районы. В течение суток оккупанты нанесли 723 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области. Войска рф совершили 5 авиационных ударов по Каневскому, Каменскому, Малиновке, Ольговскому. 556 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Новоалександровку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Красную Криницу. 3 обстрела из РСЗО накрыли Щербаки, Новоданиловку, Малиновку. 159 артиллерийских ударов нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного. Поступило 23 сообщения о разрушении домов, нежилых зданий, сетей коммуникаций и автомобилей», — сообщил он.

Также Федоров сообщил, что 62-летняя женщина погибла в результате вражеского удара по Пологовскому району области.

«россияне ударили с РСЗО по Гуляйполю. Частично разрушен частный дом. Погибла женщина», — написал он.

Как сообщили в Воздушных Силах ВСУ, в ночь на 7 августа (с 22.30 6 августа) противник атаковал 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

«По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 23 БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», позапрошлой ночью враг ударил по Днепропетровской и Запорожской областям и по газовой инфраструктуре Одесщины.

