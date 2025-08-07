- 07.08 23:12 «Полесье» с 11 украинцами в «основе» разгромило обладателя Кубка Венгрии: видеообзор матча отбора Лиги конференций
В россии установлен новый исторический рекорд цен на бензин: отличились украинские дроны
Атака украинских дронов в начале августа на два российских нефтеперерабатывающих завода привела к историческому росту цен на бензин в рф. Вследствие точного удара заметно упало производства топлива, и потому оптовая цена на бензин установила исторический рекорд.
Об этом сообщает The Moscow Times, по данным которого на санкт-петербургской товарно-сырьевой бирже стоимость Аи-95 второй день подряд установила исторический рекорд. Так, за 1 тонну просили 77 967 рублей (866 долларов), причем цена прибавила 1,2% за день.
Оптовая цена бензина Аи-92 выросла также на 1,01% - до 67314 рублей за тонну (747 долларов) и вплотную подобрался к абсолютному максимуму, показанному в сентябре 2023 года в 70 тысяч рублей за тонну. В целом с начала года бензин в опте подорожал на 30%. И этот тренд может продолжиться, поскольку на рынке возникла угроза дефицита.
Это стало следствием атаки украинских дронов на:
- Новокуйбышевский НПЗ мощностью 8,3 млн тонн в год полностью прекратил работу;
- Рязанский НПЗ, крупнейший в «роснефти», входящий в топ-5 крупнейших в россии и снабжающий в том числе московский регион, остановил примерно половину мощностей.
Из трех установок переработки нефти на Рязанском НПЗ вышли из строя две, а его ремонт может затянуться на неделю или даже несколько недель. Следствием этого может стать рост цен на бензин в россии в розницу. При этом топливо на АЗС резко дорожает 6 недель подряд.
Так, в москве за июль и первую неделю августа Аи-92 и Аи-95 подорожал в среднем почти на рубль, а с начала года — на 2,72 и 2,9 рубля соответственно, по данным московской топливной ассоциации. Всего же с начала года розничные цены на бензин в россии, по данным росстата, выросли на 11%, что может вызвать рост цен и на другие товары и услуги.
Отметим, что в Украине также прогнозируют рост розничных цен на топливо, и если до конца года его обещают достаточно плавным, то уже в начале 2026-го из-за роста акцизов на бензин подорожание будет более заметным.130
