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Беспилотники атаковали НПЗ в Рязани и под Самарой и завод в Пензе
В ночь на 2 августа была одна из самых массовых дроновых атак на территории россии.
В Самаре, Рязани и Пензе зафиксированы удары по НПЗ и предприятиям ВПК, в частности по «Электроприбору» и местному радиозаводу.
Так, мощные взрывы и пожары были в районе Новокуйбышевского и Рязанского НПЗ — дроны отработали по объектам обеспечения ВПК врага.
На Новокуйбышевском НПЗ в результате после попадания дрона начался масштабный пожар, который сопровождал огненный столб, уходящий в небо. Атаку на нефтеперерабатывающий завод подтвердил губернатор Вячеслав Федорищев. На своей странице он написал, что «БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске».
В Рязани утром 2 августа в результате попаданий беспилотников начался сильный пожар. Местные жители зафиксировали попадание ударного дрона, после чего раздался мощный взрыв, сопровождавшийся высоким пламенем, озарившим ночное небо.
Рязанский НПЗ является одним из крупнейших в России. За 2024 год завод переработал примерно 13,1 млн тонн нефти, что составляет около 5% общего объема нефтепереработки в стране.
На территории завода расположены четыре установки первичной переработки нефти, а также оборудование для вакуумной газойлевой гидроочистки, крекинга, катализаторной реформинговой установки и другие комплексы для производства разнообразной продукции, включая битум, LPG, серную кислоту и продукты каталитического реформинга.
В крымской Феодосии был пожар в районе нефтебазы. Город уже несколько часов под атакой БПЛА.
Пожары фиксируются на территории и рядом, где располагается радиолокационная рота ПВО России (в/ч 66571).
Также зафиксировано поражение завода «Электроприбор», производящего военную электронику для российской авиации, флота и бронетехники, сообщает мониторинговый телеграмм-канал Exilenova+.
Над городом было зафиксировано пять взрывов, пишет близкий к российским силовикам канал Shot.
АО «ПО «Электроприбор» имеет важное значение для военно-промышленного комплекса российской федерации. Его деятельность непосредственно связана с оборонным сектором и реализацией государственного оборонного заказа.
оборудование для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов; комплексы для конфиденциальной передачи голоса, графики и документов.
Кроме завода Электроприбор, в Пензе в очередной раз был поражен радиозавод.
В Липецкой области сообщают об атаке на аэродром.
В ночь с 1 на 2 августа Силами обороны Украины была атакована тягово-токовая подстанция "Лихая-Замчалово" в Ростовской области.
Более пяти взрывов прозвучало над Таганрогом и другими населенными пунктами Ростовской области. Были видны вспышки в небе. Также о громких звуках сообщали жители городов Лиховское, Каменск-Шахтинское и Миллерово.
В Приморско-Ахтарске Краснодарского края после ночной атаки что-то сильно горит в районе военного аэродрома. Аэродром также используется для запуска иранских ударных БПЛА "Shahed-136" по Украине.
Минобороны РФ заявило, что сбило за ночь 112 украинских беспилотников. Из них большинство самолетного типа. Из них большинство над Ростовской областью и Краснодарским краем.
Напомним, недавно украинские дроны атаковали Ростовскую область России и оккупированный Донецк.107
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