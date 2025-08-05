Цена на бензин вырастет как минимум дважды: когда, почему и чего ожидать

Хотя ситуация на топливном рынке Украины в настоящий момент остается в целом стабильной, некоторые эксперты говорят об опасности роста цен. При этом, по данным НБУ, подорожание случится до конца 2025-го, а один из экспертов утверждает, что рост цен неминуем, правда не сразу.

ВІДЕО ДНЯ

Так, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук утверждает, что топливо подорожает в начале 2026-го и 2027-го годов из-за роста акцизов. Эти изменения заложены заранее, и шансов на их отмену практически нет.

Другими причинами возможного роста он назвал увеличение мировых цен на нефть, реакцию на это украинских АЗС, а также отсутствие реакции АМКУ. Эксперт напомнил, что недельная война Израиля и Ирана в июне вызвала рост цен на бензин на 3−5 гривен за литр. При этом с их окончанием цена барреля нефти упала до менее чем 70 долларов, а цена бензина в Украине не изменилась, и Антимонопольный комитет это почему-то не интересует.

По данным портала Минфин, за июнь цена бензина марки А-95 выросла в среднем с 54,5 до 58,9 грн за литр, а в июле поднялась всего на 5 копеек. Заметим, что НБУ в своем Инфляционном отчете также прогнозирует рост цен на топливо, правда, относительно незначительный, — благодаря меньшим колебаниям на нефтяном рынке. Также никак не повлияло на рост цен и обязательное внедрение биоэтанола.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что желающие сэкономить на бензине могут выбрать одно из 7 авто.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

162

Читайте нас в Facebook