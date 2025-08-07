- 07.08 23:12 «Полесье» с 11 украинцами в «основе» разгромило обладателя Кубка Венгрии: видеообзор матча отбора Лиги конференций
Украина должна быть в сердце, а не в вышиванке: заслуженный артист вступился за Софию Ротару
Народная артистка София Ротару время от времени нарушает молчание и комментирует удары врага по мирным городам нашей страны. Многие наши соотечественники этим не удовлетворены, потому что считают, что легенда должна более четко указать, кто в этой войне является агрессором и осудит его действия. В свою очередь, заслуженный артист Украины Иван Красовский, поддержал Ротару пишет Oboz.
Красовский утверждает, что певица, несмотря на свое отсутствие в публичном пространстве, живет в Украине. Он отметил, что Ротару всегда была закрытой личностью и не привыкла к громким заявлениям.
«Я знаю, что София Ротару в Украине, потому что общаюсь с ее другом, который живет в США. Она пробыла в Италии, кажется, два года, но не смогла там жить. София Ротару всегда была осторожной личностью. Она не выступает для кого-то и столько сделала для культуры (не только украинской, но и мировой), что, возможно, имеет право молчать», — отметил артист.
Красовский подчеркнул, что настоящий патриотизм — это внутреннее чувство, а не внешние символы.
«Есть такие люди, которые кричат о любви к Украине, а у меня, например, даже нет вышиванки. По-моему, Украина должна быть в сердце, а не в вышиванке», — сообщил он.
Отметим, что Иван Красовский, переехавший в Лос-Анджелес, рассказал, что из-за плотного графика в собственной вокальной студии почти нет возможности поддерживать связь с украинскими коллегами. Его время расписано почасово, поэтому на онлайн-общение не хватает времени.
Как писали «ФАКТЫ», ранее журналист Дмитрий Гордон опубликовал фото с Софией Ротару, сделанное в 1989 году.405
