Украина должна быть в сердце, а не в вышиванке: заслуженный артист вступился за Софию Ротару

Народная артистка София Ротару время от времени нарушает молчание и комментирует удары врага по мирным городам нашей страны. Многие наши соотечественники этим не удовлетворены, потому что считают, что легенда должна более четко указать, кто в этой войне является агрессором и осудит его действия. В свою очередь, заслуженный артист Украины Иван Красовский, поддержал Ротару пишет Oboz.

Красовский утверждает, что певица, несмотря на свое отсутствие в публичном пространстве, живет в Украине. Он отметил, что Ротару всегда была закрытой личностью и не привыкла к громким заявлениям.

«Я знаю, что София Ротару в Украине, потому что общаюсь с ее другом, который живет в США. Она пробыла в Италии, кажется, два года, но не смогла там жить. София Ротару всегда была осторожной личностью. Она не выступает для кого-то и столько сделала для культуры (не только украинской, но и мировой), что, возможно, имеет право молчать», — отметил артист.

Красовский подчеркнул, что настоящий патриотизм — это внутреннее чувство, а не внешние символы.

«Есть такие люди, которые кричат о любви к Украине, а у меня, например, даже нет вышиванки. По-моему, Украина должна быть в сердце, а не в вышиванке», — сообщил он.

Отметим, что Иван Красовский, переехавший в Лос-Анджелес, рассказал, что из-за плотного графика в собственной вокальной студии почти нет возможности поддерживать связь с украинскими коллегами. Его время расписано почасово, поэтому на онлайн-общение не хватает времени.

Как писали «ФАКТЫ», ранее журналист Дмитрий Гордон опубликовал фото с Софией Ротару, сделанное в 1989 году.

