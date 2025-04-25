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Шоу-бизнес

София Ротару решила не молчать: певица отреагировала на обстрел Киева

14:55 25 апреля 2025
Ротару, фото из открытых источников

Народная артистка София Ротару, которая в последние годы не дает концертов и, по слухам, живет за границей, остро реагирует на события, связанные с жизнью ее Родины. В частности, певица с болью в сердце выразила соболезнования жителям Кривого Рога.

Не стала она молчать и после того, как российские варвары нанесли удары по столице нашей страны.

В соцсети Ротару появилась публикация без единого слова, которая, однако, поняла каждому украинцу.

Отметим, что иногда СМИ сообщают, что София Михайловна находится за пределами нашей страны. Хотя в конце 2023 года информацию об отъезде звезды эстрады опровергла ее сестра Аурика. Она сообщила, что Ротару остается с сыном Русланом живет в своем доме под Киевом.

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Однако в августе 2024 года в сети появилось видео, как исполнительница праздновала свое 77-летие в компании самых близких. На кадрах некоторые поклонники звезды сумели разглядеть, что находится Ротару в Италии.

Также, к сожалению, перестала делиться информацией в сети и внучка легенды Соня Евдокименко.

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