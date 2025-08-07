- 07.08 23:12 «Полесье» с 11 украинцами в «основе» разгромило обладателя Кубка Венгрии: видеообзор матча отбора Лиги конференций
Джеф Безос пригласил в гости: Лео Ди Каприо с невестой отдыхает на яхте одного из самых богатых людей мира
После кардинального похудения перед свадьбой миллиардера Джеффа Безоса и Лорен Санчес многие их гости продолжают проводить лето на Лазурном берегу и других известных курортах.
В частности, на днях голливудская знаменитость Леонардо Ди Каприо и его возлюбленная Виттория Черетти покинули Сен-Тропе и перебрались на Ибицу, пишут зарубежные СМИ.
Как оказалось, это было сделано по приглашению молодоженов — Джеффа Безоса и Лорен Санчес — которым очень хотелось, чтобы друзья отдохнули на их яхте и поужинали в местном ресторане.
50-летний голливудский актер и 27-летняя супермодель, а также 61-летний Безос вместе со своей 55-летней женой попали в объективы папарацци, направляясь в заведение Amalur Ibiza. Знаменитые женщины нарядились в вечерние платья, а в ресторан им пришлось идти в обуви на каблуке по песчаному и каменистому пляжу.
Недавно Витория и Леонардо, вместе с 2023 года, отдыхали на яхте в Сен-Тропе, как и их друзья-молодожены. Они также были в списке многочисленных гостей на трехдневной свадьбе Лорен и Джеффа в Венеции. Кстати, на одну из вечеринок Черетти пришла в платье, которое 22 года назад одевала бывшая возлюбленная Ди Каприо Жизель Бундхен.
Отметим, что Джефф Безос — один из самых богатых людей планеты, основатель Amazon, владелец аэрокосмической компании Blue Origin и газеты The Washington Post, — и телеведущая Лорен Санчес вместе шесть лет.
Два месяца назад пара вышла замуж в Венеции. На роскошном празднике собрались звезды Голливуда от Орландо Блума и Сидни Суини до семейства Кардашьян. До встречи с Санчес Безос был женат на Маккензи Скотт, с которой расстался в 2019 году после 25 лет брака. У них четверо детей. После развода Скотт получила 35 млрд долларов. Лорен Санчес была замужем дважды, у нее трое детей.
Напомним, что во время свадьбы Лорен показала сразу два кольца: обручное, более круглой формы, 20 каратов и стоимостью примерно 2,5 млн долларов — и еще одну овальную форму, созданную известным ювелиром Лоррейном Шварцом.409
