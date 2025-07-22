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Леонардо Ди Каприо похудел и помолодел: 50-летнего актера сняли с любимой девушкой в Сан-Тропе (фото)

10:24 22 июля 2025
27-летняя Виктория Черетти проводила время на яхте с актером в Сен-Тропе. Фото из Инстаграм

После посещения в июне «свадьбы столетия» миллиардера Джефа Безоса голливудский актер Леонардо Ди Каприо продолжает проводить время в Европе и, похоже, серьезно взялся за свой внешний вид.

Папарацци подловили звезду на отдыхе в Сен-Тропе — он проводил время на яхте со своей любимой Витторией Черетти, пишет Daily Mail. Читатели обратили внимание на то, что актер сильно похудел, стал стройнее и сейчас гораздо больше подходит 27-летней модели.

Фото Backgrid

Поговаривают, что «омолодиться» актер решил именно из-за нее. Ди Каприо и Черетти вместе уже около трех лет, а это для именитого ловеласа большой срок.

Фото Backgrid

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Более того, он не покинул модель после того, как ей исполнилось 25 лет — таков был «порог» Лео в выборе девушек на протяжении последних лет.

Фото Backgrid

Кстати, в Сети подозревают, что Ди Каприо начал употреблять скандальный «Оземпик» — слишком быстро он похудел. Впрочем, один из специалистов не исключил, что после десятилетий нездорового образа жизни смена питания и тренировки могли повлиять на внешний вид звезды.

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Как известно, Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти познакомилась в мае 2023 года на Каннском кинофестивале, где Ди Каприо представлял фильм «Убийцы цветочного месяца».

Фото из Инстаграм Виктории Черетти

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