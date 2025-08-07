41.18 / 41.71 48.03 / 48.71
Скорпионам — «Туз Кубков», Тельцам — «Король Мечей», а Овнам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 8 августа

19:54 7 августа 2025
Карты Таро, фото из открытых источников

Известный астролог Эван Натаниэль Гримм прогнозирует, что в жизни некоторых людей скоро начнется «светлая полоса».

А чего ждать от пятницы, 8 августа, представителям всех знаков зодиака, рассказывает расклад на картах Таро, которое публикует украинское издание Modista.

Овен — «Солнце»
У Овнов энергия будет бить через край, и это следует использовать по полной. Чувство ясности и оптимизма даст толчок даже в самых сложных ситуациях. Это будет день, когда ваши идеи найдут отклик.
Совет карт — Не бойтесь делиться своим вдохновением с другими.

Телец — «Король Мечей»
У Тельцов приходит время не для эмоций, а для четких планов и обоснованных действий. Возможно, придется проявить жесткость или расставить все точки над «i» в важном разговоре.
Совет карт — Ваши слова будут иметь силу — используйте их мудро, чтобы отстоять свои позиции.

Близнецы — «Шут»
Близнецы ощутят необходимость отойти от рутины и начать что-то новое. Для этого нужно отпустить старое и просто довериться потоку. Позвольте себе немного авантюризма. Не бойтесь экспериментировать, изменять планы или просто пойти по неизведанному пути.
Совет карт — Помните: завтрашний день — это свобода и свежий взгляд на вещи.

Рак — «Справедливость»
День станет временем для честности и объективности, особенно, если нужно принять важное решение. Просмотрите, все ли честно в ваших отношениях и делах. Возможно, кто-то или что-то требует вашего внимания, чтобы восстановить баланс.
Совет карт — Действуйте в соответствии со своими принципами, и это принесет чувство гармонии.

Лев — «Рыцарь Мечей»
От Львов день будет требовать быстрой реакции и решительности. Возможно, вы испытаете безудержное желание броситься в бой или решить проблему здесь и сейчас. Но помните, что импульсивность — ваш враг. Используйте свою энергию, чтобы четко и быстро действовать, но не забывайте думать на шаг вперед.
Совет карт — Помните, что ваша решимость сможет многое изменить.

Дева — «Девятка Пентаклей»
Девы смогут получить плоды своего труда. Пора насладиться результатами, которые вы сами создали. Чувство стабильности и комфорта будет сопровождать в течение дня.
Совет карт — Празднуйте день, который будет посвящен вашим достижениям.

Весы — «Дьявол»
Весы могут почувствовать, что что-то сдерживает или манипулирует вашим выбором. Это может быть как внешнее влияние, так и ваши собственные зависимости или страхи. Поэтому важно честно посмотреть в глаза своим теневым сторонам.
Совет карт — Понимание тянущих назад связей — первый шаг к освобождению.

Скорпион -«Туз Кубков»
Скорпионам день обещает эмоциональное обновление. Это время для эмоциональной открытости и искренности. Не бойтесь показать свои чувства. Эта энергия может принести гармонию в вашу жизнь.
Совет карт — Важно доверять своему сердцу.

Стрелец — «Влюбленные»
Для Стрельцов наступает время выбора, которое может повлиять на судьбу. Придется сделать важный выбор, который будет соответствовать вашим убеждениям. Не принимайте решение наспех, а тщательно обдумайте, что для вас самое важное.
Совет карт — День потребует честности перед собой.

Козерог — «Восьмерка Мечей»
Козероги могут почувствовать себя ограниченными в своих возможностях. Это может быть из-за собственных убеждений или страхов, которые вы сами себе придумали. Посмотрите на ситуацию беспристрастно — возможно, виноваты вы сами.
Совет карт — Избавьтесь от ментальных ограничений, и увидите, что двери жизни широко открыты.

Водолей — «Император»
Для Водолеев день пройдет под знаком структуры, порядка и самодисциплины. Возможно вам придется взять на себя ответственность за большой проект или стать в нем лидером. Покажите свою решительность и способность к управлению.
Совет карт — Создайте четкие правила для себя и других, и тогда сможете добиться значительных результатов.

Рыбы — «Верховная Жрица»
Рыбам следует доверять больше интуиции, чем логике. У вас может появиться ощущение, что вам известно больше, чем вы можете объяснить словами. Подходящий день для внутренней работы, медитации и наблюдения.
Совет карт — Слушайте свои внутренние подсказки, они помогут раскрыть скрытые возможности.

О том, кому август принесет богатство и успех, читайте в гороскопе на сайте «ФАКТОВ».

