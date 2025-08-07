- 07.08 23:12 «Полесье» с 11 украинцами в «основе» разгромило обладателя Кубка Венгрии: видеообзор матча отбора Лиги конференций
Скоро начнется «белая полоса»: Эван Натаниэль Грим назвал счастливчиков августа
Астрологи утверждают, что в четверг, 7 августа, небеса могут устроить экзамен на выдержку, создавая ситуации, выход из которых далеко не так очевиден, как может показаться на первый взгляд. Однако астролог Эван Натаниэль Грим уверяет — для некоторых знаков зодиака начинается долгожданная «белая полоса», и Вселенная готовит для них приятные сюрпризы.
А все благодаря переходу Юпитера — планеты успеха и изобилия — в знак Рака. Этот астрологический сдвиг запускает важный энергетический цикл, особенно благоприятный для четырех знаков зодиака.
Рак
Раки, готовьтесь к всплеску энергии, уверенности и везения. Юпитер вошел в ваш знак, и теперь вы один из главных фаворитов судьбы.
«Раки получат приток уверенности и будут выглядеть красивее, чем когда-либо раньше», — отметил Грим.
«Вы будто начинаете светиться изнутри, и это заметят все вокруг. Это особенно благоприятное время для любви, самореализации и карьерного роста. Все, что казалось недосягаемым, теперь начинает складываться гармонично», — считает астролог.
Весы
Если вы Весы, приготовьтесь к признанию. Все усилия, вложенные ранее в профессию или творчество, вот-вот начнут приносить плоды.
«Реализовать профессиональную возможность всей жизни», — так описал этот период Грим.
Даже если вы ощущали выгорание или застой, теперь возможны неожиданные повороты: повышение, важные проекты, внимание со стороны влиятельных людей. Ваша компетентность, харизма и обаяние начинают работать на полную мощь.
Козерог
Для Козерогов начинается эмоциональное пробуждение. Темы любви, доверия и душевной близости выходят на первый план. Юпитер помогает вам перестать держать все в себе и открыть сердце навстречу новому.
«Козерог наконец-то сможет обратиться к партнеру, с которым ему комфортно», — говорит астролог.
Это время для укрепления отношений или судьбоносных знакомств. Даже если вы еще не уверены в своих чувствах или перспективах — не торопитесь, но доверьтесь потоку. В настоящее время начинается глубокая внутренняя трансформация.
Овен
Овны, после напряженного периода вас ждет облегчение и гармония, особенно в вопросах дома и семьи. Ваше пространство наполняется теплом, поддержкой и стабильностью.
«Запланируйте приятные семейные встречи», — советует Грим.
Также возможны и материальные улучшения: переезд, обновление интерьера или долгожданное приобретение. Все это даст вам чувство стойкости и вдохновения двигаться дальше.
Как писали «ФАКТЫ», астрологи считают, что в целом август будет благоприятным для представителей четырех знаков зодиака.3425
