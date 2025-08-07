Придворный шут: в Баку поставили на место Михалкова, который принялся поучать Азербайджан и оправдывал войну против Украины

В россии набирает обороты антиазербайджанская истерия. И это на фоне существенного ухудшения отношений россии и Азербайджана, которое только обостряется из-за недвусмысленной поддержки Баку территориальной целостности и суверенитета нашего государства. К российскому пропагандистскому хору недавно присоединился российский режиссер и сторонник войны против Украины Никита Михалков, пишет Oboz.ua.

«Он посвятил Азербайджану целый выпуск своей программы „Бесогон“, в котором обвинял Баку в неблагодарности и нелепо оправдывал российскую агрессию против Украины», — рассказывает OBOZ.UA.

Как отмечает издание, в своей программе российский режиссер, давно и преданно служащий кремлю, использовал остатки своего прежнего авторитета для нападений на Азербайджан, который «осмелился» защищать своих соотечественников в рф от произвола российских силовиков, требовать привлечения к ответственности россиян, причастных к сбитию над Чечней азербайджанского пассажирского лайнера, и публично поддерживать территориальную целостность Украины.

Михалков в лучших традициях геббельсовщины принялся поучать Азербайджан и рассказывать об «антироссийских нарративах» в некогда союзном государстве.

Вспомнил «бесогон» и об известном только москве «огромном участии» россии в урегулировании ситуации в Карабахе. А убийство представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, ставшее спусковым крючком для резкой конфронтации между Баку и москвой, Михалков считает делом «совершенно внутреннего характера, ведь эти люди с 1990-х годов являются гражданами рф».

На «мощный ответ» россии Азербайджану в виде очередного набора пропагандистских тезисов в исполнении Михалкова обратил внимание украинский нардеп Алексей Гончаренко .

«Когда Азербайджан ставит на место россиян, просыпаются со своими фейками придворные шуты типа Михалкова. Мы хорошо знаем, на что способны эти кремлевские рты. И чем громче они кричат, тем безнадежнее чувствуют себя. Империя убогих, не иначе», — написал нардеп.

Но особенно печет Михалкову адресованный украинцам президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на Шушинском медиафоруме совет: никогда не соглашаться на оккупацию своей земли. По версии российского режиссера, россия не разрушает украинские города и села без всякой на то причины, а «освобождает от бандеровских нацистов».

Михалкова ужасно возмущает сам факт, что бывшие российские колонии типа Узбекистана и Азербайджана не выражают россии благодарности за ее «взносы». Геноцид других народов, эксплуатация природных ресурсов захваченных стран, высасывание из них всех доходов, тотальное уничтожение национальных культур и языков, а также их носителей, которые столетиями практиковала москва с порабощенными народами, по мнению Михалкова, не могут быть причиной для отсутствия «благодарности» колонизаторам и стремления самим строить собственное будущее.

Ответ Михалкову не заставил себя ждать. Его подготовили журналисты азербайджанского сайта Caliber. Az, которых не впечатлили ни регалии российского режиссера, ни его красноречие, ни виртуозные манипуляции для распространения российского шовинизма и оправдания агрессии.

Как отметил журналист Дмитрий Гордон, они прошлись по каждому заявлению пропагандиста. А также дали исчерпывающую характеристику этого яркого представителя «великой русской культуры», за свою жизнь доведшего до идеала свое единственное настоящее умение — прислуживать тем, кто у власти, и топтать своих предыдущих «хозяев».

«Никита Михалков представляет собой образ номенклатурного подхалима, который не тонет и наделен талантом подстраиваться под любую власть. Мы ведь ничего не забыли. Мы хорошо помним, как он пел дифирамбы Михаилу Горбачеву, потом — Борису Ельцину, теперь вот — нынешнему руководству в кремле.

И каждый раз, восторженно воспевая действующую власть, он не упускал возможности — а вдруг зачтется — едко пройтись по бывшему руководителю, для которого в свое время не жалел ни реверансов, ни лести. Это качество удивительно характеризует его как придворного шута, готового в любой момент предать бывшего хозяина и присягнуть на верность новому правителю", — говорится в ответе азербайджанских журналистов российскому «бесогону».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об очередном обострении отношений Азербайджана и москвы.

