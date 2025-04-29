Команда благотворительной платформы dity. help, созданной Всеукраинским благотворительным Таврическим фондом Николая Баграева, посетила Азербайджан. В частности, команда приняла участие в организации благотворительной акции «Для детей ради будущего. Украина — Азербайджан». Ее цель — поддержать украинских детей, которые пострадали от войны и проходят реабилитацию в солнечном Азербайджане. Об этом «ФАКТАМ» рассказали в пресс-службе Николая Баграева.

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«Это особый социальный проект, который принес тепло и добро в сердца детей, потерявших родных в результате войны. В то же время — это важное событие в жизни творческих детей, которые получили возможность продемонстрировать свои таланты и приобщиться к благотворительности. „Для детей ради будущего“ — это не просто слоган. Это действия, которые мы должны делать постоянно, особенно сейчас. Мы доказали, что когда люди объединяются, несмотря на расстояния и разнообразие культур, когда каждый вносит свой посильный вклад, получаются важные и нужные дела», — говорит Николай Баграев.

В составе украинской делегации приехали юные артисты — лауреаты престижных украинских и международных детских вокальных конкурсов.

В мероприятии приняли участие юные украинские артисты – лауреаты престижных отечественных и международных детских вокальных конкурсов

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На концерте в Баку было представлено современное вокальное мастерство юных украинских талантов. Это способствовало культурному обмену между украинскими и азербайджанскими детьми.

«Мы познакомили азербайджанцев с украинской культурой, с современными и легендарными украинскими песнями. Мы обменялись такими теплыми эмоциями, чтобы дети, к которым прикоснулась война, немного перезагрузились и набрались хороших положительных эмоций, разгрузились и приехали в Украину с невероятно хорошими впечатлениями», — рассказала ведущая музыкального телеканала М1 Галина Завийская.

Баку подарил украинским детям теплые яркие эмоции

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Во время художественного мероприятия украинские и азербайджанские артисты вместе спели легендарную «Червону руту», а также «Я не здамся без бою», очень известную азербайджанскую песню «GEL Ey Seher». Яркой точкой мероприятия стало массовое исполнение нашей «Червоної калини».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что оргкомитет II Благотворительного детского конкурса Dity. Help Music начал прием заявок на участие в конкурсе среди детей от 6 до 18 лет включительно.

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