Противостояние Баку и москвы: кто кого поставит на место?

Уже несколько дней внимание мира приковано к очередному обострению отношений Азербайджана и россии.

Триггером стал рейд ФСБ в Екатеринбурге 27 июня, во время которого были задержаны полсотни человек азербайджанского происхождения. По версии российского Telegram-канала «Кремлевская табакерка», задержанные представители азербайджанской диаспоры обвиняются в причастности к массовому отравлению (погибли 44 человека) контрафактным алкоголем в Екатеринбурге в 2021 году. Странно, что опомнились спустя четыре года. Но то такое.

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В результате жестоких столкновений погибли братья Сафаровы — 60-летний предприниматель Гусейн и 55-летний таксист Зияддин. Тела погибших вывезли в Баку, где генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статьям о применении пыток и преднамеренном убийстве, совершенном с особой жестокостью. Азербайджанские следователи утверждают, что беспомощным людям нанесли множественные удары жесткими тупыми предметами по разным частям тела. Однако в Следственном комитете россии цинично, как всегда, заявили, что братья просто умерли.

Дальше начался русско-азербайджанский пинг-понг.

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29 июня Азербайджан решил отменить все культурные мероприятия, запланированные российскими государственными и частными структурами, что вызвало не абы какую истерику у Пескова, Соловьева и Захаровой. А Z-блоггеры призвали к ракетным ударам по Баку.

30 июня прошли обыски в офисе российского информационного агентства «Sputnik Азербайджан», руководители которого подозреваются в работе на ФСБ, хотя официальное обвинение это мошенничество, незаконное предпринимательство и легализация имущества, полученного преступным путем. Главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова арестовали на четыре месяца, еще пять человек привлечены к уголовной ответственности. Также задержан редактор Ruptly (это дочерняя компания российской Russia Today) Айтекин Гусейнова. Что интересно, эту гоп-компанию еще и изрядно унизили — есть показательное видео, как те перемещаются на корточках, ходят цепочкой, держась за плечо предыдущего, как их, согнутых пополам, «упаковывают» в полицейский «бусик».

«Повод был даже не формальный — лавочку прикрыли еще несколько месяцев назад, однако российское информационное агентство в ожидании новой оттепели в двусторонних отношениях (Алиев и путин ссорились и мирились уже не раз) продолжало себе спокойно работать. Бог судья всей этой веселой компании — кто из них сотрудник ФСБ, кто просто за 30 сребренников кремлевские пропагандисты» , — прокомментировал историк Андрей Плахоний.

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1 июля в Екатеринбурге силовики жестко задержали главу организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шихлинского. Его автомобиль остановили на улице, затем разбили окна внедорожника молотками, вытащили Шихлинского и надели на него наручники. После допроса его отпустили, он остается в статусе свидетеля. А в Воронеже силовики пришли к уроженцу Азербайджана бизнесмену Юсифу Халилову, которого считают совладельцем крупнейшего в регионе Алексеевского рынка. Канал Shot утверждает, что он «смотрящий» от азербайджанской диаспоры в области.

В тот же день «Кремлевская табакерка» сообщила, что в России запретят продажу вин и коньяков из Азербайджана «в ответ на обострение двусторонних отношений».

2 июля МВД Азербайджана задержало группу россиян по подозрению в контрабанде наркотиков из Ирана и совершении киберпреступлений. Есть видео, как несколько человек кладут лицом в пол, затем заламывают и ведут в автозак.

Однако в этой истории есть нюанс. «Далее в Баку началось совсем другое , — пишет Андрей Плахоний. — Кроме российских „журналистов“ азербайджанские в российском смысле этого слова правоохранители захватили совершенно случайных людей». По его словам, среди них были, например, айтишник из Череповца и владелец стартапа, который занимается клинингом, которые в 2022-м бежали из россии от призыва. Ребят жестоко избили.

«Зачем это сделал Алиев? — задает вопрос историк. — Нет, именно эта группа россиян это послание, адресованное не путину. Путин начисто лишен эмпатии вообще, а уж за то, что избили сбежавших из страны призывников, здесь он даже порадуется. А когда после всего их депортируют в россию, еще и на СВО отправит. Их избитые лица демонстрируют родственникам жертв эфэсбэшного и ментовского произвола против азербайджанцев в россии и гражданам Азербайджана, которые стремятся к мести. Вот так случайных людей схватили, избили, посадили в тюрьму. Так же, как это сделали в россии. Просто чтобы обрадовать толпу».

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Внутреннюю ситуацию в этой стране Плахоний комментирует так: «У нас как-то забыли, что Азербайджан даже не просто диктатура, а наследственная диктатура, в которой семья Алиевых сохраняет власть еще с советских времен (с некоторым перерывом в 1990-е) теми же самыми, что и другие диктатуры, методами. Разве что, в отличие от россии, распоряжается она своей безраздельной властью пока умнее. Но не боится, если нужно, испачкать руки в крови.

Так что эта история не о том, как гордые азербайджанцы поучили чему-то россию. Эта история о том, как Алиев возделывает дерево своей власти. И когда нужно будет полить его кровью — любой, может случиться и украинской, вы за него не беспокойтесь, не задумываясь польет".

А журналист Вадим Денисенко считает, что действия российских стражей порядка в Екатеринбурге точно не были случайными. Возможных причин этих событий, по словам Денисенко, несколько.

«Началом всего этого является нежелание кремля признавать новые геополитические реалии и согласиться с тем, что они потеряли (как минимум на данный момент) влияние в Азербайджане. Кремль не готов к признанию новых реалий на земле. И все, что сейчас происходит, — часть процесса распада империи. И в этом конкретном случае катализаторами выступили четыре следующих фактора:

— война в Украине (невозможность добиться успеха россией);

— моральное поражение россии в Иране и Сирии (москва не воюет и не защищает своих сателлитов);

— сдача россией Армении в Карабахской войне (в Баку и Анкаре эту войну трактуют не как договоренности с рф, а как слабость москвы, ведь кремль просто был не готов к новой войне на Кавказе и, особенно, к войне против Турции);

— Путину надо бы просто извиниться перед Алиевым за сбитый самолет ( речь о борте Azerbaijan Airlines, который 25 декабря 2024 года летел из Баку в Грозный; по приказу российского министерства обороны его сбили в небе над Казахстаном, 38 из 67 человек погибли, 29 остались в живых; Алиев требовал публичных извинений, компенсаций и наказания виновных, в частности, Кадырова, однако москва не отреагировала. — Авт.), но он принял решение, что нужно идти в эскалацию (возвращаемся к тому, что кремль не готов признавать «реалии на земле»).

Второй возможной причиной Денисенко считает, что «в отличие от армян и грузин азербайджанская диаспора отказалась играть в антиалиевскую игру, и тогда это объясняет этот накат».

Третья — «передел рынков по всей россии, где азербайджанцы и, шире, выходцы с Кавказа держат львиную долю базаров». «Я всем напомню, что в россии идет огромная реприватизация, где ключевую роль играет прокуратура и ФСБ. Координированные процессы наверху могут носить абсолютно стихийный характер на местах», — пишет Денисенко.

«Есть ли здесь, на сегодняшний день, более широкая геополитика, связанная с войной в Иране и осложнением для россии процессов в южном коридоре (ключевой экономический проект Индии) и в срединном энергетическом коридоре (Азия-Европа в обход россии), пока говорить сложно. Но то, что эскалация уже создала предпосылки для этой геополитической игры, несомненно. Дело в том, что решение всех этих проблем без Анкары уже де-факто невозможно. Но и обращаться к Анкаре будет означать, что кремль не может решать какие-либо проблемы в постсоветском пространстве без третьей стороны», — констатирует журналист.

Как долго продлится острая фаза конфликта? «Баку и Анкара сейчас играют в эскалацию, понимая, что время играет на них. И, что не менее важно, в этой игре Анкара ставит не только на Кавказ: она де-факто обращается в тюркские страны ЦА: перестаньте играть с россией. Мы (турки) вместе с Китаем можем защитить интересы вас (элит) и ваши страны эффективнее россиян», — считает Денисенко.

И главное: «У нас много говорят о развале россии с будущими картами. К сожалению, никакого развала россии не будет в ближайшее время. Но все то, что сейчас происходит у нас, в Азербайджане и Армении — это второй этап развала империи (первый — 1991 год). Империи не падают в мгновение ока практически никогда. Они имеют определенные реванши (2014 Крым, 2024−2025 — окончательное, но также временное возобновление контроля над Грузией). В ближайшие месяцы очень важны выборы в Молдове. Но процессы, запущенные войной в Украине, необратимы для империи».

Еще Денисенко обратил внимание на один интересный момент: «За внутреннюю политику (за азербайджанские погромы) и за политическое продвижение россии в постсоветском пространстве отвечает один из наших умнейших врагов — первый заместитель главы администрации путина Сергей Кириенко. В случае провала в Армении, Азербайджане и особенно в Молдове его акции могут пойти вниз. Это был бы один из самых лучших сценариев для нас». Известно, что Кириенко является самым жестоким и очень влиятельным кремлевским «ястребом».

Реакция Украины на эти события была абсолютно предсказуемой. 1 июля на официальном сайте президента Зеленского сообщили о его разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым: «От имени всех украинцев президент выразил солидарность с азербайджанским народом и соболезнования в связи с жестоким задержанием граждан Азербайджана и убийством братьев Сафаровых в Екатеринбурге. Ильхам Алиев поделился уже установленными деталями. Они еще раз демонстрируют ненависть, шовинизм и цинизм россиян. Президент Азербайджана поблагодарил за поддержку со стороны Украины и украинского народа».

А вот что пишет «Кремлевская табакерка»: «Градус дипломатического напряжения между странами очень повышен. Горячие головы в москве считают, что за этим стоит турецкий лидер Эрдоган, а Ильхам Алиев является лишь марионеткой в его руках. Ранее подобные выходки на постсоветском пространстве были невозможны. Это может заставить нас применить более жесткие меры и тратить больше ресурсов для сохранения влияния, в частности, на Кавказе».

Некоторые аналитики считают, что кремлевский фюрер лишается Кавказа, что Армения и Азербайджан выходят из орбиты москвы. Наверное, делать такие выводы слишком рано. Ослабнет ли в дальнейшем российское влияние в регионе — увидим.

Ранее «ФАКТЫ» писали, почему после путина и кадыров заговорил о преемнике.

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