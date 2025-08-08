Был в критическом состоянии из-за удара дрона: защитник с Тернопольщины не пережил тяжелого ранения

После борьбы с последствиями тяжелого ранения умер защитник Николай Косюк. Он жил, учил, защищал… и до последнего боролся за жизнь, сообщает Бережанский городской совет. Воину навсегда 48 лет.

«Николай учился в Тернопольском национальном педагогическом университете по специальности «Физическая культура». После учебы переехал в Бережаны. Работал воспитателем в воспитательной колонии, преподавателем физкультуры в агротехническом институте, а впоследствии, с 2014 года и до полномасштабного вторжения — в Бережанском профессиональном колледже.

С началом войны добровольцем вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Проходил службу в 44-й отдельной артиллерийской бригаде имени Даниила Апостола. Был награжден знаком отличия «Золотой крест» за боевые заслуги и уничтожение вражеской техники", — говорится в сообщении.

17 августа 2024 года Николай Косюк получил тяжелое ранение в результате атаки дрона. В критическом состоянии его доставили в больницу, где после операции он впал в кому. Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, жена Наталья не теряла веры, и настоящее чудо произошло.

«Через 38 дней комы Николай пришел в себя. После выхода из комы он проходил сложное лечение и реабилитацию. Восстановление было тяжелым, но Николай боролся изо всех сил.

Однако сердце бойца остановилось 5 августа 2025 года. В скорби и горе остались жена, мать, сын, две дочери, внучка, брат", — пишут земляки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в бою за Покровск погибла 20-летняя защитница из Закарпатья.

