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Не пережил второе тяжелое ранение: в Киевской области попрощались с 34-летним старшим солдатом
Российские кафиры принесли черное горе еще в одну украинскую семью. В Боярке на Киевщине в последний путь провели отважного защитника Игоря Друзя. Он был лучшим мужем, отцом, сыном, братом, другом и просто прекрасным человеком, говорят в городском совете. Воину навеки 34 года.
«Образование по специальности „Промышленное цветоводство“ Игорь получил в 2010 г. в Боярском профессиональном колледже НУБиП Украины. Проходил военную срочную службу в Киеве. Работал в пожарной части, со временем устроился зарядчиком огнетушителей», — говорится в сообщении.
Игоря Друзя мобилизовали в ряды ВСУ 26 сентября 2024 года. Первое ранение он получил 6 марта 2025 года.
«Второе ранение бойца постигло 4 мая 2025 года, — рассказали земляки героя. — Произошло это во время выполнения воинского долга в бою вблизи села Глушковка Купянского района. В течение месяца врачи Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове, как и он сам, боролись за его жизнь, ведь ранение было очень тяжелое — огнестрельное в живот, контузия, обломки. 4 июня стрелок-помощник гранатометчика умер».
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