Ночная атака врага: пострадали Киевщина, Запорожье, Харьков

В ночь на 6 июля Украина вновь была под ударом российских беспилотников. По информации командования Воздушных сил, противник атаковал четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области и 157 ударными БпЛА с разных направлений рф и оккупированного Крыма.



По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 117 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 19 локациях, а также падение сбитых — на 2 локациях.

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В Киевской области в результате атаки российских БПЛА в Вышгородском районе пострадали три человека, сообщил руководитель ОВА Николай Калашник.

В одном из домов деблокирована женщина, ей предоставляется необходимая медицинская помощь.

Повреждены два двухэтажных дома, частные дома и хозяйственные постройки. Также произошло возгорание гаражных помещений и автомобилей.

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«Повреждены два многоэтажных дома. Уничтожены огнем 4 гаражных помещения и автомобиль. Еще три автомобиля повреждены» , — написал Калашник.

Он добавил, что на месте прилета возник пожар складского помещения.

«В одном из домов деблокирована женщина 1938 года рождения. Пострадавшей предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Более подробная информация впоследствии», — добавил глава Киевской ОВА.

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В ГСЧС отметили, что очередная вражеская атака повлекла за собой разрушения и пожары в промышленном и жилом секторе Вышгородской общины. На месте работают все соответствующие оперативные службы.

В Харькове в результате атаки рф зафиксированы попадания беспилотников в Шевченковском, Киевском и Новобаварском районах города, сообщил глава ОВА Синегубов.

Пострадала одна женщина. В Шевченковском районе города младенец получил острую реакцию на стресс, ребенку оказывается необходимая помощь.

«В результате обстрела Шевченковского района, девочка в возрасте 2,8 месяцев получила острую реакцию на стресс. Ей также оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он.

Пятью «шахедами» россияне атаковали Запорожье и Запорожский район в ночь 6 июля. Поступило 20 сообщений о разрушении квартир, частных домов, автомобилей, сельхозтехники и помещений фабрики и фермы, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

В результате обстрела в одном из населенных пунктов района травмирована 90-летняя женщина. Ей оказывается медицинская помощь.

В Запорожье вспыхнули масштабные пожары в зданиях частного предприятия — пламя охватило 600 кв. м. Еще 400 кв. м горело в других населенных пунктах района, добавили в ГСЧС.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте произошло 170 боевых столкновений. В частности, на Покровском направлении оккупанты 51 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений.

Напомним, в ночь на 5 июля Украина тоже пережила ракетно-дроновую атаку россиян. Враг ударил по Харьковщине и Днепропетровщине — ранены мирные жители.

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