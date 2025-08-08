- 08.08 22:02 Стрижка по лунному календарю: когда волосы «слышат» лучше всего
СБУ поймала координатора масштабного налета дронов на Кропивницкий (фото)
Служба безопасности задержала в Кировоградской области российского агента, который готовил координаты для воздушной атаки рф по областному центру 28 июля этого года. Тогда в результате российской атаки были повреждены здания Кировоградской областной филармонии, ГСЧС, Центральноукраинского государственного университета и жилые дома в центре города.
По материалам дела, воздушный удар врага стал одним из самых больших с начала полномасштабной войны.
Фигурантом оказался 47-летний местный безработный, попавший в поле зрения оккупантов из-за своих прокремлевских комментариев в Телеграмм-каналах.
После вербовки он получил задание от куратора из фсб собирать конкретные геолокации для дронового удара рф по городу.
После вражеской атаки по областному центру предатель сообщил российскому спецслужбисту о ее последствиях для корректировки повторных и подготовки новых обстрелов.
Одновременно агент отслеживал для оккупантов направления перемещения грузовых эшелонов Сил обороны через территорию региона.
«Заработанные деньги поступали агенту на криптовалютный кошелек. В переписке с врагом подозреваемый выразил желание выезда на временно оккупированную территорию Украины с целью участия в боевых действиях на стороне страны-агрессора» , — сообщили в прокуратуре.
Предателя взяли «на горячем», когда он обустраивал «видеоловушку» вблизи железнодорожного объекта.
На месте происшествия у него изъят телефон с подтверждением его контактов с фсб.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Как сообщали «ФАКТЫ», СБУ задержала в Житомире двух несовершеннолетних, которые по заказу россии совершили теракт, в результате которого погиб мужчина, еще один получил тяжелые ранения.243
