СБУ поймала координатора масштабного налета дронов на Кропивницкий (фото)

Служба безопасности задержала в Кировоградской области российского агента, который готовил координаты для воздушной атаки рф по областному центру 28 июля этого года. Тогда в результате российской атаки были повреждены здания Кировоградской областной филармонии, ГСЧС, Центральноукраинского государственного университета и жилые дома в центре города.

По материалам дела, воздушный удар врага стал одним из самых больших с начала полномасштабной войны.

Фигурантом оказался 47-летний местный безработный, попавший в поле зрения оккупантов из-за своих прокремлевских комментариев в Телеграмм-каналах.

После вербовки он получил задание от куратора из фсб собирать конкретные геолокации для дронового удара рф по городу.

После вражеской атаки по областному центру предатель сообщил российскому спецслужбисту о ее последствиях для корректировки повторных и подготовки новых обстрелов.

Одновременно агент отслеживал для оккупантов направления перемещения грузовых эшелонов Сил обороны через территорию региона.

«Заработанные деньги поступали агенту на криптовалютный кошелек. В переписке с врагом подозреваемый выразил желание выезда на временно оккупированную территорию Украины с целью участия в боевых действиях на стороне страны-агрессора» , — сообщили в прокуратуре.

Предателя взяли «на горячем», когда он обустраивал «видеоловушку» вблизи железнодорожного объекта.

На месте происшествия у него изъят телефон с подтверждением его контактов с фсб.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

