Оккупанты ночью били по Киеву и другим городам: что известно о последствиях (фото)

В ходе очередной комбинированной ракетно-дроновой атаки россиян под ударом находились несколько регионов Украины, в том числе и столичный, а также Киев.

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В столичной полиции сообщают о пяти пострадавших в результате атаки БпЛА, среди них — двухлетняя девочка с резаными ранами стопы.

В столице во время атаки "Шахедов" пострадали пять горожан. Фото полиции Киева

Так, в Дарницком районе ударной волной повреждено остекление многоэтажки с 6 по 11 этажи. У пострадавших — осколочные ранения, они госпитализированы.

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Взрывная волна повредила многоэтажку в Дарницком районе. Фото полиции Киева

Также были повреждены стоящие во дворе дома автомобили. На местах работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники.

В доме повреждены окна с 6 по 11 этажа. Фото полиции Киева

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По данным главы КМВА Тимура Ткаченко, один из пострадавших — в тяжелом состоянии. В КГВА информировали, что количество пострадавших больше — ранения получили восемь человек.

Дроны-камикадзе противник начал запускать накануне вечером, значительное количество направлялось на Хмельнитчину — в район Староконстантинова. А ночью враг поднял в небо стратегическую авиацию — около четырех часов утра на территории Украины начали заходить крылатые ракеты.

«Этой ночью Хмельнитчина была атакована вражескими летательными аппаратами. Есть ущерб. Детали впоследствии. По состоянию на данный момент информация о повреждениях, травмированных или погибших не поступала», — сообщил руководитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

А уже утром 28 июля противник несколько раз поднимал в небо самолеты Миг-31К. В Воздушных силах ВСУ сообщали о запуске нескольких аэробалистических ракет «Кинжал», направлявшихся в сторону Хмельнитчины.

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В целом враг применил 324 БпЛА, 4 крылатые ракеты Х-101 и 3 аэробалистические ракеты. Основное направление удара — Староконстантинов.

ПВО сбила 311 средств воздушного нападения противника: 309 ударных БпЛА и 2 крылатые ракеты Х-101. Аэробалистические ракеты Х-47 М2 не достигли целей.

Зафиксировано попадание 2 ракет разных типов и 15 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) — на нескольких локациях.

Находилась под ударом и Кировоградщина, где, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Глава ОВА Андрей Райкович сообщил, что взрывной волной была повреждена филармония в Кропивницком.

В Кропивницком взрывной волной повреждена филармония. Фото ОВА

А на Днепропетровщине ПВО «приземлила» три вражеских ударных БпЛА. «Никопольщину российская армия атаковала беспилотниками и артиллерией. Громко было в райцентре, Марганецкой, Мировской, Красногригоревской, Покровской громадах. Пострадали два человека — 15-летняя девочка и 49-летняя женщина. Будут лечиться амбулаторно. Начался пожар. Повреждены учебное заведение, многоквартрный и три частных дома, 3 хозяйственные постройки, линия электропередач», — отметил руководитель ОВА Сергей Лысак.

Напомним, что накануне захватчики атаковали с дрона рейсовый автобус на Сумщине — погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

Фото полиции Киева

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