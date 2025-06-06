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«Изумрудное небо»: украинская песня возглавила хит-парады на трех ведущих музыкальных платформах
Украинцы — очень музыкальная нация, любящая свою страну, свою культуру и историю. В то же время, во вкусах иногда случается «сбой» и в хит-парады попадают песни страны-агрессора.
В таком случае пользователи дружно начинают слушать отечественные песни, чтобы вывести на первое место именно украинскую музыку.
Так случилось, в частности, с композицией «Пина колада» Виталия Козловского.
Но на шестое июня сложилась совсем другая картина: хит-парады на всех трех ведущих музыкальных платформах YouTube Music, Apple Music и Spotify возглавляет украинская песня «Изумрудное небо».
Написал ее певец из Ровенской области Максим Деревянчук, выступающий под псевдонимом DREVO.
В музыкальное пространство он ворвался в 2022 году. Его песни «Посетив храм», «Ласточка» и «Самолитом» стали хитами 2023 года.
В 2024 году он стал финалистом Нацотбора, а в этом году попал в лонглист Национального отбора на Евровидение.
Поклонники утверждают, что украинцы по всему миру активно добавляют песню в свои плейлисты, делятся ею в соцсетях и не скрывают своего восторга, предсказывая, что песня станет хитом.
Напомним, украинская певица Zhannet, которая активно выступает в Украине и за рубежом, в интервью «ФАКТАМ» откровенно рассказала о своих переживаниях, поддержке воинов, изменениях в украинской музыке и ближайших планах.303
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