«Изумрудное небо»: украинская песня возглавила хит-парады на трех ведущих музыкальных платформах

Украинцы — очень музыкальная нация, любящая свою страну, свою культуру и историю. В то же время, во вкусах иногда случается «сбой» и в хит-парады попадают песни страны-агрессора.



В таком случае пользователи дружно начинают слушать отечественные песни, чтобы вывести на первое место именно украинскую музыку.

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Так случилось, в частности, с композицией «Пина колада» Виталия Козловского.

Но на шестое июня сложилась совсем другая картина: хит-парады на всех трех ведущих музыкальных платформах YouTube Music, Apple Music и Spotify возглавляет украинская песня «Изумрудное небо».

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Написал ее певец из Ровенской области Максим Деревянчук, выступающий под псевдонимом DREVO.

В музыкальное пространство он ворвался в 2022 году. Его песни «Посетив храм», «Ласточка» и «Самолитом» стали хитами 2023 года.

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В 2024 году он стал финалистом Нацотбора, а в этом году попал в лонглист Национального отбора на Евровидение.

Поклонники утверждают, что украинцы по всему миру активно добавляют песню в свои плейлисты, делятся ею в соцсетях и не скрывают своего восторга, предсказывая, что песня станет хитом.

Напомним, украинская певица Zhannet, которая активно выступает в Украине и за рубежом, в интервью «ФАКТАМ» откровенно рассказала о своих переживаниях, поддержке воинов, изменениях в украинской музыке и ближайших планах.

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