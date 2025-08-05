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Выдернул чеку и начал угрожать подрывом: в Черкассах мужчина хотел взять в заложники работников ТЦК
Утром 5 августа инцидент с сотрудниками ТЦК произошел в Черкассах. Там мужчина с гранатой и пистолетом пытался взять в заложники работников ТЦК при проверке документов.
Об этом сообщили в Черкасском областном ТЦК.
«Сегодня утром, во время осуществления мероприятий оповещения в городе Черкассы на проспекте Химиков военнослужащие Черкасского РТЦК и СП остановили личность с целью проверки учетных данных. В ходе кратковременного общения мужчина достал гранату и выдернул чеку» , — говорится в сообщении.
Мужчина стал угрожать подрывом и пытался взять в заложники военнослужащих.
Прибывшие на место происшествия правоохранители выясняют обстоятельства данной ситуации.
Местные СМИ со временем сообщили, что мужчину задержали представители полиции.
Украинская журналистка Татьяна Трощинская отмечает, что нападения на военных ТЦК напоминают события десятилетней давности, когда «протесты» части населения Донбасса привели к российской оккупации и войне147
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