Чтобы морковь выросла сладкой, добавьте это в воду при поливе: секрет опытных огородников (видео)

15:14 8 августа 2025
Солевой раствор для моркови повышает сахаристость. Фото - Pixabay

Согласно лунному календарю огородника на август 2025 года, для ухода за корнеплодами (картошка, репа, морковь, свекла, лук, чеснок) благоприятными днями считаются 11−13, 16, 18−20, 27 числа.

А начало августа — идеально время для того, чтобы подкормить культуры солевым раствором. Это позволит, в частности, получить плоды моркови с повышенной сахаристостью, утверждают авторы канала «Дом. Сад. Огород».

Подкормку вносят, когда зеленая масса растения уже сформирована и когда корнеплод активно формируется. Перед внесением солевого раствора грядку рекомендуют полить обычной водой, а уже потом вносить по междурядью раствор (столовая ложка соли на ведро воды).

А опрыскивание солевым раствором поможет бороться с вредителями, в частности, с морковной мухой и слизнями. Его готовят из расчета полтора стакана соли на ведро воды. Опытные огородники рекомендуют дважды обработать им растения с интервалом в две недели, а затем хорошо пролить обычной водой.

Если морковь «подхватила» грибковые болезни, то делают такой раствор: чайная ложка соли на три стакана воды. А также добавляют стакан молока.

О том, когда нужно собирать урожай моркови и как это правильно делать, читайте на нашем сайте.

Фото — Pixabay

