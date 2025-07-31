Каждому овощу свое время: когда пора собирать урожай и как это правильно делать

Собирать морковь и свеклу, ухаживать за которыми в августе календарь огородника советует 7, 11−13, 16, 18−20 и 27-го, можно в течение всего летнего сезона. Впрочем, есть определенные сроки, до которых следует полностью собрать урожай этих корнеплодов.

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Как пишет «На пенсии», наибольший прирост моркови наблюдается в сентябре — до 20 числа. Речь идет о более чем трети урожая. Корнеплод перестает набирать вес, когда средняя температура воздуха днем составляет около шести градусов.

Опытные огородника советуют выкапывать ее вилами, чтобы не повреждать корнеплоды, и сразу обрезать ботву. Если морковь собираются употреблять в ближайшее время, то ботву обрезают полностью, а если чуть позже, то оставляют зелень длиной 1.5 сантиметра.

А свеклу следует собирать еще до первых заморозков, ведь она сидит в земле не глубоко и может замерзнуть. Ее ботву советуют не срезать, а скручивать. Также до первых заморозкам следует собрать и сельдерей, обрезая листья и толстые корни.

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Петрушка, более глубоко сидящая в почве, более устойчива к снижению температур — ее собирают позже, чем другие корнеплоды. Кстати, часть можно оставить на зиму, обрезав ботву и перед морозами утеплив соломой или жухлой травой. Когда весной начнет пригревать солнышко, утепление убирают и накрывают грядку пленкой на каркасе. И вскоре петрушка выпустит молодые зеленые листья.

Лук обычно начинают собирать в августе — в зависимости от сорта. Перья на нем должны засохнуть, а сам лук несколько подняться из почвы. Опытные огородники советуют за месяц до сбора урожая разрыхлить почву, чтобы лук на треть выглядывал из земли. Лучше сохраняются луковицы с плотной шелухой. Выкапывать их лучше с помощью вил, чтобы не повредить.

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Фото — Pixabay

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