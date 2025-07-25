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Пожинаем плоды трудов и закладываем новый урожай: лунный календарь огородника на август-2025
Август — месяц подведения итогов на даче. Чтобы все работы прошли успешно, сверяйтесь с лунным календарем. В новолуние и полнолуние лучше ничего не делать с растениями. При убывающей Луне сажают и собирают корнеплоды, а при растущей — плоды, которые растут над землей, пишет УНИАН.
Фазы Луны в августе:
• Растущая Луна: 1−8 и 24−31 августа.
• Полнолуние: 9 августа.
• Убывающая Луна: 10−22 августа.
• Новолуние: 23 августа.
Плодородные дни: 2−7, 12, 16, 19−20, 25−29 августа. Неблагоприятные дни: 1, 8−10, 14−15, 22−24, 31 августа.
В августе можно сажать быстрорастущую зелень (шпинат, салат), скороспелые овощи (редис, горох, огурцы, свекла) и цветы (ромашки, бархатцы, астры).
Ухаживать за культурами следует в такие числа месяца:
• картошка, репа, морковь, свекла, лук, чеснок — 7, 11−13, 16, 18−20, 27;
• помидоры, огурцы, перец, фасоль, горох, кукуруза — 2−7, 12, 20, 25−29;
• тыква, арбуз, дыни, кабачки, баклажаны, патиссоны — 3, 5−7, 12, 20−21, 25−29;
• зелень и пряные травы — 2, 5−7, 11, 16,19−20, 26, 28, 30;
• плодовые деревья — 1−4, 12, 17−19, 25, 28;
• цветы — 2−7, 12, 20, 26−28, 30.
Следуя этим рекомендациям, вы завершите сезон с отличным урожаем.
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