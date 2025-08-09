- 08:18 Овнам нужно не откладывать важные дела, а Тельцам стоит уделить внимание дому и семье: гороскоп на 10 августа
Средняя зарплата в 30 тысяч гривен уже в 2026 году: Кабмин заявил о будущем росте доходов украинцев
В 2026-м году украинцам обещают рост средней заработной платы примерно на треть — с нынешних 22 336 гривен, с которых уплачивают взносы в ПФУ, до 30 240 гривен. К 2028-у же этот показатель может вырасти почти до 40 тысяч.
Такие данные приводятся в Постановлении «Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2026−2028 годы» принятом Кабинетом министров Украины. В рамках этого документа правительство прогнозирует изменение макроэкономических показателей украинской экономики.
В своих подсчетах правительство учитывает оптимистичный и пессимистичный сценарии, разница между которыми состоит в наличии войны с рф, или хотя бы в ее приостановке путем заключения перемирия. Это должно дать толчок развитию экономики за счет роста капиталовложений в восстановление инфраструктуры, жилое строительство и открытие новых предприятий. Все это по мысли авторов прогноза, и должно привести к росту зарплаты.
Впрочем, разница между прогнозируемой средней зарплатой в 2026-м году на самом деле невелика — 30 240 гривен при оптимистичных ожиданиях и 30 032 гривны при пессимистичных. Правда, с учетом инфляции, которую в КМУ прогнозируют на 2026-й год примерно в 8,6%-10,4%, номинальный рост средней заработной платы составит максимум 6,5% при показателе в 30 240 гривен.
Также, как сообщали «ФАКТЫ», Кабмин планирует увеличить минимальную заработную плату, которая сейчас заморожена на уровне 8000 гривен.94
