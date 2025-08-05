В Украине вырастет заработная плата: на что это повлияет

В Украине власти планируют повысить размер минимальной зарплаты, которая сейчас заморожена на уровне 8000 гривен.

По данным инфляционного отчета Национального банка за июль 2025 года, в 2025 году средняя зарплата украинцев вырастет на 19,0%, а средняя инфляция за год составит 13,3%. Это приведет к тому, что реальная зарплата вырастет всего на 5,2%.

ВІДЕО ДНЯ

Как отмечается в обзоре, увеличение реальных зарплат замедлилось до 9,2% в I квартале 2025 года. На основе высокочастотных косвенных показателей замедление продолжалось и во II квартале.

Ослабился в реальном измерении и ряд других доходов населения (в том числе социальные выплаты и пенсии).

РЕКЛАМА

«Реальные зарплаты будут расти и дальше в условиях преобладания спроса над предложением рабочей силы и общего оживления экономической активности. Однако меньшими темпами (на 4−5% в год) учитывая постепенное выравнивание дисбалансов на рынке труда и неценовую конкуренцию работодателей», — говорится в обзоре.

В то же время, НБУ ожидает, что в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 13,0%, а реальная — на 5,1%. В 2027 году номинальная зарплата вырастет на 9,6%, реальная — на 3,8%.

РЕКЛАМА

Ранее сообщалось, что зарплата для расчета пенсии в Украине за месяц выросла на 2 тысячи гривен. Конечно, снова речь идет не о реальной зарплате.



Напомним, по информации главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, все невоенные расходы государственного бюджета сейчас финансируются за счет поступлений от международных партнеров.

Финансирование украинской армии происходит за счет налоговых поступлений и частично через военные облигации.

594

Читайте нас в Facebook