Зарплата для расчета пенсии в Украине за месяц выросла на 2 тысячи гривен: что будет с выплатами

Согласно пенсионному законодательству, на размер пенсии влияют несколько факторов, в частности страховой стаж и размер зарплаты, с которой уплачиваются социальные взносы. Также важным фактором является средняя зарплата, размер которой пересматривается ежемесячно. Этот показатель используется в формуле, по которой пенсионерам рассчитывают пенсии. Вычисляется индивидуальный коэффициент, показывающий соотношение зарплаты человека к средней зарплате по стране. Чем выше ваша зарплата, с которой уплачивались налоги, тем выше коэффициент и, соответственно, тем выше пенсия.

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Как сообщают в Пенсионном фонде Украины, по сравнению с июнем 2025 средняя пенсия в Украине увеличилась на две тысячи гривен: с 20 355 гривен 40 копеек до 22 336 гривен 81 копейки. И это окажет влияние на будущий расчет пенсий граждан.

Следует отметить, что летом уровень средней зарплаты резко увеличился по сравнению с другими месяцами этого года.

Фото ПФУ

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Ранее независимый консультант по пенсионным вопросам Сергей Коробкин посоветовал, как проверить правильность начисления пенсии.

Фото — Pixabay

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