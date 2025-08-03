Бросился на помощь и спас побратимов: на войне погиб боец с Киевщины

Трагическое известие снова всколыхнуло Богуславскую общину в Киевской области — на войне погиб защитник Анатолий Марышев. Старший солдат служил во взводе стартовой батареи. Погиб вблизи населенного пункта Орехово Донецкой области в результате поражения вражеским FPV-дроном, сообщает Богуславский городской совет. Бойцу навеки 35 лет.

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«Анатолий еще маленьким вместе с мамой переехал в Киев. В столице окончил школу и получил профессию огранщика бриллиантов в Межрегиональном центре ювелирного искусства. Однако судьба снова вернула Анатолия в Богуслав, ведь именно здесь, в родном городе, юноша стал на свадебный рушник со своей любимой Олей. Молодая семья со временем обустроила в Богуславе свое семейное гнездышко», — говорится в сообщении.

По словам земляков, Анатолий Марышев был прекрасным семьянином, работал маляром. А когда началась полномасштабная война, то одним из первых обратился в военкомат, чтобы встать на защиту страны.

В июле 2022 года герой уже пополнил ряды защитников. Был в горячих точках во время обороны Николаевщины, Херсонщины. Однажды во время боев в селе Крынки группа защитников попала в окружение, тогда Анатолий единственный бросился на помощь и спас своих побратимов. За период службы имеет не одну государственную награду, однако знакомые узнавали о награждении только из случайных фотографий. Мужчина скромно молчал о своих подвигах и отличиях за них.

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Больше всего в жизни дорожил своей семьей, своими сыновьями — 9-летним Дмитрием и Андрюшей, которому едва исполнилось 3 года, для которых был настоящим примером для подражания. Во время телефонных звонков домой всегда обещал любимой жене после войны повенчаться. Не суждено… В канун 12-й годовщины совместной семейной жизни, 26 июля, вражеский дрон забрал жизнь Героя.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Мукачевской общине на Закарпатье простились с погибшим на войне жителем села Нижний Коропец Виктором Билаком.

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