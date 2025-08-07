- 07.08 23:12 «Полесье» с 11 украинцами в «основе» разгромило обладателя Кубка Венгрии: видеообзор матча отбора Лиги конференций
- 07.08 23:02 «Шахтер» с блестящей игрой Ризныка увез ничью со стадиона «Панатинаикоса»: видеообзор матча квалификации Лиги Европы
- 07.08 22:01 Завтрак как в ресторане: быстро и очень вкусно
- 07.08 21:32 Горе в семье Брэда Питта: умерла мать актера
- 07.08 21:03 В августе сделайте так со своей геранью на балконе: получите новые цветы
- 07.08 20:47 Суд обязал СБУ расследовать деятельность Кравца и тг-канала «Джокер», — Бондаренко
- 07.08 20:34 «Хочу доказать, что я что-то могу. Могу тебя защитить»: после тяжелого ранения в бою за Покровск не выжил 20-летний воин из Львовской области
- 07.08 20:06 Сезонный хит: маринованные баклажаны, соблазняющие даже гурманов
- 07.08 19:54 Скорпионам — «Туз Кубков», Тельцам — «Король Мечей», а Овнам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 8 августа
- 07.08 19:40 10 гривен за киловатт энергии и 25 гривен за кубометр газа? В НБУ признались, что энергоносители в 2026 году подорожают
- 07.08 19:16 Не хватает слов: популярный певец поразил фотографиями
- 07.08 18:51 Спор Меган Маркл со сводной сестрой может сорвать примирение принца Гарри с королевской семьей
«Хочу доказать, что я что-то могу. Могу тебя защитить»: после тяжелого ранения в бою за Покровск не выжил 20-летний воин из Львовской области
В борьбе за свободу и независимость Украины погиб воспитанник Центра профессионального образования Святого Ивана Боско Андрей Гриневич. Ему навеки 20 лет, сообщает образовательное учреждение.
«Андрей родился вместе со своим братом-близнецом Николаем в городе Коломыя. Впоследствии их семья переехала в село Ясен Бродовского района, где ребята учились до 9 класса. Андрей был светлой, отзывчивой, доброй душой. Его кротость и открытость запомнились каждому, кто имел счастье знать его. В 2020 году братья поступили в наш Центр. Николай уверенно выбрал профессию автомеханика, а Андрей долго колебался между специальностью официанта и повара. В конце концов сердце Андрея подсказало ему путь повара. Он любил готовить — больше всего ему удавались запеканка и паста. По словам Николая, «это было действительно вкусно».
Свой профессиональный путь Андрей начал в кафе. Друзья называли его очень домашним и семейным парнем — он всегда стремился к теплу, заботе и любви.
«8 мая 2023 года, ничего не сказав, Андрей добровольно отправился в воинскую часть в Ивано-Франковске. Когда мама узнала, он сказал: „Я хочу доказать, что я что-то могу. Могу тебя защитить“. Его боевой путь пролегал через учебу в Виннице, затем в Великобритании, где он получил профессию сапера и управления дронами».
Тяжелое ранение Андрей Гриневич получил на Покровском направлении. 2 августа 2025 года его сердце перестало биться в реанимации… Он очень хотел увидеть маму и брата — ждал их до последнего вздоха.
«Мама воспитывала Андрея и Николая одна. Ее боль сегодня — это боль каждого из нас», — добавляют в учебном заведении.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в бою за Покровск погибла 20-летняя защитница из Закарпатья Ангелина Мартынюк.157
Читайте нас в Facebook
Жилье для тысяч переселенцев и специалистов на Закарпатье: инициатива от украинского производителя ветротурбин