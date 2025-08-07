«Хочу доказать, что я что-то могу. Могу тебя защитить»: после тяжелого ранения в бою за Покровск не выжил 20-летний воин из Львовской области

В борьбе за свободу и независимость Украины погиб воспитанник Центра профессионального образования Святого Ивана Боско Андрей Гриневич. Ему навеки 20 лет, сообщает образовательное учреждение.

«Андрей родился вместе со своим братом-близнецом Николаем в городе Коломыя. Впоследствии их семья переехала в село Ясен Бродовского района, где ребята учились до 9 класса. Андрей был светлой, отзывчивой, доброй душой. Его кротость и открытость запомнились каждому, кто имел счастье знать его. В 2020 году братья поступили в наш Центр. Николай уверенно выбрал профессию автомеханика, а Андрей долго колебался между специальностью официанта и повара. В конце концов сердце Андрея подсказало ему путь повара. Он любил готовить — больше всего ему удавались запеканка и паста. По словам Николая, «это было действительно вкусно».

Свой профессиональный путь Андрей начал в кафе. Друзья называли его очень домашним и семейным парнем — он всегда стремился к теплу, заботе и любви.

«8 мая 2023 года, ничего не сказав, Андрей добровольно отправился в воинскую часть в Ивано-Франковске. Когда мама узнала, он сказал: „Я хочу доказать, что я что-то могу. Могу тебя защитить“. Его боевой путь пролегал через учебу в Виннице, затем в Великобритании, где он получил профессию сапера и управления дронами».

Тяжелое ранение Андрей Гриневич получил на Покровском направлении. 2 августа 2025 года его сердце перестало биться в реанимации… Он очень хотел увидеть маму и брата — ждал их до последнего вздоха.

«Мама воспитывала Андрея и Николая одна. Ее боль сегодня — это боль каждого из нас», — добавляют в учебном заведении.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в бою за Покровск погибла 20-летняя защитница из Закарпатья Ангелина Мартынюк.

