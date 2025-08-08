- 17:31 Антикоррупционный совет Плейсити получил монополию от «Демсокиры»: Николай Мельник о том, что здесь не так
- 17:21 Долго не продержалась: Меган Маркл вспомнила свою работу официанткой
- 16:54 Всплеск вдохновения и неожиданный подарок Вселенной: кому из знаков Зодиака повезет в выходные дни 9 и 10 августа
- 16:32 Падение за месяц на 28 процентов: в россии подсчитывают убытки от снижения цен на нефть
- 16:09 «Не могу вернуться в родной город»: популярная группа поразила новой песней
- 15:45 путин может играть с Трампом в игры, пытаясь избежать санкций: дипломат об обмане кремля
- 15:36 Глава фракции «слуг народа» в Киевсовете Витренко два месяца отказывается встречаться с ветеранами
- 15:14 Чтобы морковь выросла сладкой, добавьте это в воду при поливе: секрет опытных огородников
- 14:58 «Нардеп Вацак уклонялся от налогов и фигурирует в рейдерских схемах», — Борис Кушнирук
- 14:51 Столбики термометров поползут вверх: какие сюрпризы готовит украинцам на выходных антициклон Ines
- 14:32 путин готов уступить территории ради более важного, — СМИ
Прокуратура разоблачила масштабные схемы с неправомерным начислением «боевых», — Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о разоблачении органами специализированной прокуратуры в сфере обороны масштабных злоупотреблений при начислении и выплате денежного довольствия военнослужащим.
«Более 34 млн грн ущерба государству. Из них более 25 млн грн незаконные выплаты „боевых“ тем, кто не находился на передовой», — сообщил Руслан Кравченко.
Он подчеркнул, что подобная категория дел находится среди ключевых приоритетов работы.
По данным генпрокурора, только за последние сутки в 20 уголовных производствах сообщено о подозрении 23 лицам. 7 фигурантов задержаны. Среди них два заместителя командира воинской части, командир роты, главный бухгалтер и другие должностные лица.
Например:
- Белоцерковская специализированная прокуратура в сфере обороны расследует деятельность бывшего командира военного формирования, не обеспечившего контроль за законностью выплат. Подчиненным безосновательно насчитали более 15 млн грн дополнительного вознаграждения за участие в боевых действиях, хотя они не находились на «нуле».
- Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны разоблачила организованную группу в составе должностного лица финансово-экономического отдела воинской части, офицеров и сержантов. Они безосновательно насчитали себе выплаты более чем на 5 млн грн. Фигуранты этого дела уведомлены о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Кроме того, завершено досудебное расследование в 7 уголовных производствах по злоупотреблениям с бюджетными средствами. Обвинительные акты направлены в суд.
«Моя позиция, как и позиция Офиса генерального прокурора, четкая и понятная — доверие армии к государству начинается с честности. Каждая гривня, принадлежащая фронту, должна работать на фронт. Те, кто наживается на войне, будут нести ответственность. Работаем дальше. Системно. Без компромиссов», — подчеркнул генеральный прокурор Руслан Кравченко.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что генпрокурор Руслан Кравченко пообещал обеспечить законную коммуникацию с бизнесом.18
