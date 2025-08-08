Прокуратура разоблачила масштабные схемы с неправомерным начислением «боевых», - Руслан Кравченко

Только за последние сутки о подозрении сообщено 23 лицам, 7 фигурантов задержаны.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о разоблачении органами специализированной прокуратуры в сфере обороны масштабных злоупотреблений при начислении и выплате денежного довольствия военнослужащим.

«Более 34 млн грн ущерба государству. Из них более 25 млн грн незаконные выплаты „боевых“ тем, кто не находился на передовой», — сообщил Руслан Кравченко.

Он подчеркнул, что подобная категория дел находится среди ключевых приоритетов работы.

По данным генпрокурора, только за последние сутки в 20 уголовных производствах сообщено о подозрении 23 лицам. 7 фигурантов задержаны. Среди них два заместителя командира воинской части, командир роты, главный бухгалтер и другие должностные лица.

Например:

- Белоцерковская специализированная прокуратура в сфере обороны расследует деятельность бывшего командира военного формирования, не обеспечившего контроль за законностью выплат. Подчиненным безосновательно насчитали более 15 млн грн дополнительного вознаграждения за участие в боевых действиях, хотя они не находились на «нуле».

- Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны разоблачила организованную группу в составе должностного лица финансово-экономического отдела воинской части, офицеров и сержантов. Они безосновательно насчитали себе выплаты более чем на 5 млн грн. Фигуранты этого дела уведомлены о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, завершено досудебное расследование в 7 уголовных производствах по злоупотреблениям с бюджетными средствами. Обвинительные акты направлены в суд.

«Моя позиция, как и позиция Офиса генерального прокурора, четкая и понятная — доверие армии к государству начинается с честности. Каждая гривня, принадлежащая фронту, должна работать на фронт. Те, кто наживается на войне, будут нести ответственность. Работаем дальше. Системно. Без компромиссов», — подчеркнул генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что генпрокурор Руслан Кравченко пообещал обеспечить законную коммуникацию с бизнесом.

