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Происшествия

В Киеве работник прокуратуры сбил женщину на тротуаре и скрылся: дело взял под контроль генпрокурор

11:29 20 июля 2025
В Киеве работник прокуратуры сбил женщину на тротуаре

В Киеве, где ранее маршрутка столкнулась с бензовозом, работник прокуратуры попал в резонансное ДТП. Он сбил женщину на тротуаре и скрылся с места аварии. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, также опубликовавший видео происшествия.

По его информации, авария произошла около 23:30 в субботу, 19 июля в Голосеевском районе столицы. Виновник сначала скрылся с места ДТП, однако впоследствии был задержан.

По предварительным данным, женщина, которую сбил чиновник, жива.

Виновник аварии — Андрей Молочный. Он главный специалист отдела органов прокуратуры.

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В то же время, Кравченко заявил, что берет дело под личный контроль и будет представлять потерпевшую в суде.

«Я еще раз подчеркиваю: принадлежность к органам прокуратуры не индульгенция, это ответственность. Беру это дело под контроль. И, как генеральный прокурор, буду представлять интересы потерпевшей в суде. Такое поведение позор для всей системы. Оно должно быть жестко наказано. И я обещаю, так и будет», — написал он под видео.

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году Дарницкий райсуд Киева вынес приговор по резонансному делу о ДТП пятилетней давности — в 2019 году теща шоумена Сергея Притулы и экс-регионала Виталия Хомутынника Лилия Сопельник стала виновницей дорожно-транспортного происшествия — наехала на женщину с ребенком.

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