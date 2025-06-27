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Политика

Генпрокурор Руслан Кравченко пообещал обеспечить законную коммуникацию с бизнесом

13:52 27 июня 2025
Руслан Кравченко

Новоназначенный генеральный прокурор Руслан Кравченко реорганизовал департамент уголовной политики и защиты инвестиций, поскольку вместо обеспечения прав инвесторов и предпринимателей это подразделение занималось бюрократическими процедурами. Вместо этого генпрокурор пообещал обеспечить законную коммуникацию с бизнесом, справедливость, прозрачные правила игры и эффективную защиту.

«Это подразделение должно было играть ключевую роль в обеспечении прав инвесторов и бизнеса, но не оправдало ожиданий. На практике его деятельность сводилась к номинальным встречам и бюрократическим процедурам», — сказал новый генпрокурор.

По его словам, бизнес нуждается не в формальностях, а в прозрачных правилах, предсказуемости и эффективной защите.

«Я обеспечу законную коммуникацию с бизнесом и справедливость. Это будет также зона ответственности моих заместителей, руководителей профильных структурных подразделений, а на местах — руководителей областных прокуратур, а не только одного департамента, как это было раньше. Это станет реальным взаимодействием для решения насущных вопросов», — подчеркнул Руслан Кравченко.

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Он также добавил, что предпринимательство может функционировать даже в сложных условиях войны, если ему не мешать. Однако бизнес тоже должен работать в правовых рамках, отметил генпрокурор.

Реорганизация никоим образом не останавливает выполнение всех обязательств органов прокуратуры в рамках евроинтеграционных процессов, сообщил он.

Напомним, Руслан Кравченко приступил к исполнению обязанностей генерального прокурора 23 июня этого года.

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