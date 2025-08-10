Нового жилья — не больше половины: что происходит на рынке первичной недвижимости Украины

В то время как в Украине растут цены на аренду жилья, спрос на новые квартиры остается крайне слабым. Так, темпы строительства жилья в сравнению с показателем 2024 года выросли на 30%, но лишь 50−60% из них могут быть проданы из-за низкого спроса.

ВІДЕО ДНЯ

Такие данные «ФАКТАМ» сообщил Виктор Козачок, соучредитель компании Kovcheg Developer, по словам которого главным сдерживающим фактором остается неопределенность, вызванная войной, — личная безопасность проживания в том или ином городе. К этому прилагается уровень инфляции, валютные колебания и недостаточный уровень доходов граждан — все это усложняет принятие решений о приобретении жилья.

Виктор Козачок обратил внимание, что в настоящее время спрос на первичное жилье распределен неравномерно. По подсчетам компании Kovcheg Developer, наибольшая доля — около 40% - приходится на западные области: Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Закарпатскую. Еще более 25% сконцентрировано в Киеве и столичном пригороде. Ориентировочно 15% покупателей выбирают Одессу и ее окрестности. На остальные регионы приходится лишь около 20% спроса.

В то же время четко прослеживается зависимость: чем дальше от фронта, тем больше спрос на новостройки.

РЕКЛАМА

Основными мотивами, которыми руководствуются при покупке жилья, эксперт назвал:

1) безопасность региона и жилищного комплекса — люди активно интересуются уровнем защиты от ракетных обстрелов, наличием бомбоубежищ или индивидуальных помещений безопасности в жилых комплексах;

2) темпы и качество стройки — для покупателей важны соблюдение графиков, своевременность ввода в эксплуатацию и прозрачность всех этапов строительства;

РЕКЛАМА

3) технические характеристики и инфраструктура ЖК, в которой учитываются: энергоэффективность, транспортная доступность, наличие ремонта, продуманная социально-бытовая инфраструктура, качество планировок и сервисная модель управления домом. Особенно ценится инфраструктура, объединяющая возможности для отдыха, работы и проживания с детьми, в частности, квартиры в курортных локациях могут рассматриваться как вариант для сезонного семейного проживания;

4) цены и механизмы покупки — рост цен на стройматериалы (в среднем на 10−12% с начала года) и колебания на валютном рынке формируют ценовую политику девелоперов. В то же время спрос в значительной степени зависит от возможностей покупки в рассрочку или в ипотеку. Так, сейчас в Украине цены на качественные объекты комфорта и бизнес-класса в стадии возведения варьируются от $ 1200 до $ 2500 за квадратный метр;

5) инвестиционный потенциал — первичное жилье все чаще рассматривается как источник пассивной прибыли.

Эксперт прогнозирует, что в перспективе ближайшие 5 лет будут оставаться актуальными тенденции, заложенные еще 2−3 года назад, это, в частности, возведение многофункциональных ЖК, развитие курортной недвижимости, появление новых апарт-форматов с сервисным обслуживанием. В то же время, на его взгляд, классические многоквартирные дома не теряют позиции, особенно в областных центрах.

РЕКЛАМА

«Главное, что может объединить современное жилье, — это концепция, безопасность, комфорт, качество и инфраструктура», — подытожил Виктор Козачок.

Ранее «ФАКТЫ» писали, сколько можно взять в кредит, какую сумму надо отдать банку и сколько нужно зарабатывать, чтобы взять в ипотеку жилье по госпрограмме «єОселя».

Фото Pixabay

180

Читайте нас в Facebook