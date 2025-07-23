«Однушки» не для всех: почему цены на аренду квартир стремительно летят вверх и где уже не потянешь даже минималку

В начале июля Национальный банк Украины сетовал на рост арендной платы недвижимости, в среднем подорожавшей с начала года на 4,5%. Однако, как оказалось, эти данные далеко не в полной мере отражают реально сложившуюся на рынке ситуацию.

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Так, по данным OBOZ.UA, в трех областных центрах Украины ощутимо подорожала аренда 1-комнатных квартир, более чем на 10% - это Одесса, Киев (14%) и Днепр (10%). Рекордсменом по части роста аренды таких квартир стала Одесса, в которой цена выросла с начала года на 38% в среднем до 11 тысяч гривен.

Но несмотря на такой рост, стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Одессе отнюдь не является самой дорогой в Украине. В Киеве, где аренда подорожала на 14%, придется выложить 18 300 гривен, в Днепре при росте на 10% аренда обойдется в среднем во столько же, как и в Одессе — 11 000 гривен.

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В среднем, наиболее высокие цены на аренду 1-комнатных квартир в западных областях Украины: 14 000 гривен в Луцке, 14 500 гривен в Ивано-Франковске, 17 000 гривен во Львове и 19 000 гривен в Ужгороде. Дешевле же всего можно снять 1-комнатное жилье в прифронтовом Харькове — всего 4000 гривен, чуть дороже — 5000 гривен, будет стоит аренда «однушки» в Запорожье.

Ранее президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха рассказала, что самую дешевую однокомнатную квартиру в старых домах или небольшую квартиру площадью около 20 «квадратов» можно снять за 10 тысяч гривен.

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