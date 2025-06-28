Ипотека по «єОселі»: сколько можно взять в кредит, какую сумму надо отдать банку и сколько нужно зарабатывать

За время действия государственной программы льготного кредитования «єОселя» своим жильем обзавелись примерно 17 тысяч украинских семей. Но таких может быть намного больше, если просчитать свои реальные возможности.

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Об этом «ФАКТАМ» сообщила Екатерина Лычана, начальник управления по работе с партнерами «Глобус Банка». По ее словам, для учителей, научных работников, медработников «єОселя» предусматривает наилучшие кредитные условия: ссуду можно получить сроком до 20 лет по ставке 3% на первые 10 лет погашения и 6% - на следующие 10 лет с первым взносом от 20% стоимости жилья.

Так как одними из условий предоставления кредита является платежеспособность заемщика, а также неотложная потребность в собственном жилье (или его отсутствие, или недостаточная площадь проживания — менее 52,5 м² + 21 м² на каждого следующего члена семьи), на это следует обращать особое внимание.

«Сейчас по программе „єОселя“ средняя сумма кредита составляет 1,65 млн грн, при такой сумме кредита максимальный платеж в первый месяц будет всего 11 тыс. грн — частичное погашение кредита и оплата начисленных процентов, и с каждым месяцем платеж будет уменьшаться. По нашим расчетам, если совокупный месячный доход семьи из двух человек составляет от 40 тыс. грн и такая семья готова внести минимальный первый взнос в размере от 20%, то аккредитованные в „єОселе“ банки не откажут в кредите, а предоставленная сумма будет достаточной, чтобы приобрести жилье по цене от 2,1 млн грн», — приводит расчеты банкир.

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Также, по словам специалиста, существуют механизмы, которые могут помочь убедить банки дать кредит. Например, если будущий заемщик не женат/не замужем, родители могут выступить поручителями по кредиту.

В целом, по словам Екатерины Лычаной, аккредитованные банки в зависимости от обстоятельств чаще готовы предоставить кредиты на сумму до 2 млн грн, что вместе с первым взносом (условно 20%) соответствует рыночной стоимости квартиры в новостройке площадью от 40 до 50 м².

Екатерина Лычана также напомнила, как работает алгоритм участия в государственной программе «єОселя»:

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1) подача заявки на участие в программе через портал «Дія» — необходимо указать возраст, семейный статус заемщика, название учреждения, где он/она работает, уровень дохода, наличие поручителей и их доход, сумму первого взноса;

2) одобрение участия — если заявка оформлена правильно и отвечает условиям программы, то вскоре гражданин получает уведомление о ее одобрении;

«Буквально сразу после одобрения заявки потенциальный заемщик получает уведомление с предложениями от аккредитованных банков о готовности предоставить кредит с указанием его суммы. Банки очень оперативно принимают такое решение. Согласование или отказ по каждому банку появляются в „Дії“ заявителя. Но в „Дії“ — это предварительное одобрение, для окончательного решения необходимо найти недвижимость, которую планируется приобрести, и обратиться в банк с полным пакетом документов», — детализировала Екатерина Лычана.

3) выбор объекта и банка — в течение 30 дней после принятия заявки заемщик должен выбрать банк и жилой объект для приобретения.

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Как ранее писали «ФАКТЫ» со ссылкой на Центр экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс», ставки по ипотечным кредитам в Украине сегодня самые низкие за последние 15 лет.

Фото Pixabay

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