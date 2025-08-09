41.12 / 41.66 47.93 / 48.62
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

В Украине отменили «трудовые пенсии»: что изменилось для пенсионеров

9:39 9 августа 2025
В Украине существует три вида пенсии. Фото - Pixabay

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» Кабмину было поручено принять меры по внедрению пенсионной реформы с 1 июля 2025 года.

В то же время в парламенте не был зарегистрирован и вынесен на обсуждение ни один зарегистрированный проект закона или концепция относительно предлагаемых изменений, напомнил пенсионный эксперт издания «На пенсии» Сергей Коробкин.

Так что действующая пенсионная система Украины предусматривает по-прежнему три основных вида пенсий:

  • по возрасту;
  • по инвалидности;
  • в связи с утратой кормильца.

Дополнительно существует пенсия за выслугу лет, которая назначается отдельным категориям работников с определенным стажем работы по профессии.

Эксперт напоминает, что в 2004 году в Украине отменили трудовые пенсии и ввели современную страховую модель с тремя видами выплат: по возрасту, инвалидности и в связи с потерей кормильца. Размер пенсии зависит от суммы уплаченных страховых взносов и продолжительности страхового стажа, а стаж до 2004 года приравнивается к страховому.

РЕКЛАМА

И если стаж до 2004 года не засчитали из-за ошибок или отсутствия документов, то его можно подтвердить справками, архивными материалами или даже со слов свидетелей-сотрудников.

«Такой стаж можно подтвердить справкой с места работы или архивными документами. В крайнем случае стаж до 2004 года можно подтвердить даже свидетельскими показаниями. Это если никакие документы не сохранились. Тогда нужно иметь не менее двух свидетелей, которые имели бы документы о своей работе в то же время вместе с вами», — объяснил Сергей Коробкин.

Поэтому теперь, отмечают эксперты, благодаря отмене «трудовых пенсий» у украинцев появилась возможность обеспечить себе достойную пенсию — но только в том случае, если официально работать и своевременно платить взносы в Пенсионный фонд. Это позволяет не только накопить достаточный стаж, но и повлиять на размер будущих выплат.

РЕКЛАМА

Напомним, пока законодатели работают над проектом пенсионной реформы, в стране постоянно ежегодно увеличивают продолжительность страхового стажа для того, чтобы выйти на пенсию по возрасту в 60 лет. Так, в 2025 году страховой стаж должен составлять не менее 32 лет.

Фото — Pixabay

885

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Китайский гороскоп на август. Фото из открытых источников

Шести знакам китайского гороскопа звезды обещают мощный прорыв в ближайшее время

Работа на вредных производствах дает право досрочного выхода на пенсию. Фото - Pixabay

В Украине работников лишают части страхового стажа из-за отпуска: о чем важно знать

Финансовый гороскоп на август. Фото - Pixabay

Вас ждет финансовый подъем: какие знаки Зодиака разбогатеют в августе

Маринованные баклажаны. Фото из открытых источников

Сезонный хит: маринованные баклажаны, соблазняющие даже гурманов

Следующий материал
Новости партнеров