В Украине отменили «трудовые пенсии»: что изменилось для пенсионеров
Законом «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» Кабмину было поручено принять меры по внедрению пенсионной реформы с 1 июля 2025 года.
В то же время в парламенте не был зарегистрирован и вынесен на обсуждение ни один зарегистрированный проект закона или концепция относительно предлагаемых изменений, напомнил пенсионный эксперт издания «На пенсии» Сергей Коробкин.
Так что действующая пенсионная система Украины предусматривает по-прежнему три основных вида пенсий:
- по возрасту;
- по инвалидности;
- в связи с утратой кормильца.
Дополнительно существует пенсия за выслугу лет, которая назначается отдельным категориям работников с определенным стажем работы по профессии.
Эксперт напоминает, что в 2004 году в Украине отменили трудовые пенсии и ввели современную страховую модель с тремя видами выплат: по возрасту, инвалидности и в связи с потерей кормильца. Размер пенсии зависит от суммы уплаченных страховых взносов и продолжительности страхового стажа, а стаж до 2004 года приравнивается к страховому.
И если стаж до 2004 года не засчитали из-за ошибок или отсутствия документов, то его можно подтвердить справками, архивными материалами или даже со слов свидетелей-сотрудников.
«Такой стаж можно подтвердить справкой с места работы или архивными документами. В крайнем случае стаж до 2004 года можно подтвердить даже свидетельскими показаниями. Это если никакие документы не сохранились. Тогда нужно иметь не менее двух свидетелей, которые имели бы документы о своей работе в то же время вместе с вами», — объяснил Сергей Коробкин.
Поэтому теперь, отмечают эксперты, благодаря отмене «трудовых пенсий» у украинцев появилась возможность обеспечить себе достойную пенсию — но только в том случае, если официально работать и своевременно платить взносы в Пенсионный фонд. Это позволяет не только накопить достаточный стаж, но и повлиять на размер будущих выплат.
Напомним, пока законодатели работают над проектом пенсионной реформы, в стране постоянно ежегодно увеличивают продолжительность страхового стажа для того, чтобы выйти на пенсию по возрасту в 60 лет. Так, в 2025 году страховой стаж должен составлять не менее 32 лет.
