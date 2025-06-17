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Системы баллов пока не будет: пенсионная реформа откладывается на неопределенное время

11:38 17 июня 2025
Введение бальной пенсионной системы переносится

Введение бальной пенсионной системы в Украине с 1 июля 2025 года, анонсированное премьер-министром Денисом Шмыгалем еще в сентябре 2023 года, откладывается. Хотя Законом «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» Кабмину было поручено осуществить мероприятия по пенсионной реформе с 1 июля 2025 года, и Министерство социальной политики выносило на обсуждение соответствующий законопроект, в настоящее время в Верховной Раде нет ни одного зарегистрированного проекта закона или концепции относительно балльной системы, пишет «На пенсии».

Как сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по социальной политике Михаил Цымбалюк, экспертное обсуждение реформы продолжается на уровне Кабинета Министров Украины.

«В Верховной Раде нет ни одного, подчеркиваю, ни одного, ни проекта закона, ни концепции. Мы уже обращались в Министерство соцполитики, чтобы нам ее представили. Пока они его еще обсуждают. Поэтому, по-моему, перспектива этой бальной системы пока далека», — рассказал нардеп.

Он подчеркнул, что вопрос внедрения бальной системы сложный и дискуссионный, особенно в условиях отсутствия роста ВВП и необходимости дополнительных средств. Цымбалюк отметил необходимость тщательной дискуссии.

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«Я также хотел бы поучаствовать в дискуссии по этому поводу, задать вопрос, на основе чего этот проект разработали, в каких государствах есть такой опыт, как он коррелируется с сегодняшней ситуацией, когда мы находимся в войне. Давайте проведем дискуссию, и когда будет подготовлен законопроект, будем его рассматривать», — пояснил народный избранник.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что предлагает накопительная пенсионная система и насколько возрастет средняя пенсия в Украине.

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