- 10:09 Под Херсоном российский дрон ударил по автобусу с гражданскими: есть жертвы
- 10:06 Лиза Глинская посоветовала рецепт консервированных огурцов на зиму: «Лучшее, что я когда-либо пробовала»
- 09:39 В Украине отменили «трудовые пенсии»: что изменилось для пенсионеров
- 09:33 Олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная родила первенца
- 09:03 США и россия готовят соглашение, которое может закрепить потерю украинских территорий — СМИ
- 08:54 Российские террористы ночью атаковали Харьковщину и Днепропетровщину: есть убитые и пострадавшие
- 08:17 Девам нужно проявить креатив, а у Водолеев высок риск травматизма: гороскоп на 9 августа
- 08.08 22:02 Стрижка по лунному календарю: когда волосы «слышат» лучше всего
- 08.08 21:35 «Я больше не твоя, не чья. Я — своя»: украинская певица поразила признанием
- 08.08 21:03 В августе сделайте это с розами, чтобы иметь вдвое больше цветов
- 08.08 20:35 Был в критическом состоянии из-за удара дрона: защитник с Тернопольщины не пережил тяжелого ранения
- 08.08 20:07 Лечо из кабачков: так вкусно, что подруги будут просить рецепт
Под Херсоном российский дрон ударил по автобусу с гражданскими: есть жертвы (фото)
Российские террористы снова ударили дроном по марштурному автобусу с гражданскими.
В этот раз пострадали жители Херсонщины. Как сообщили в ОВА, это произошло около 08:00 вблизи Херсона.
На сейчас известно о шести пострадавших: госпитализированы две женщины, которым 66 и 75 лет, а также четыре мужчины, которым 23, 69, 83 и 61 год.
«У пострадавших — взрывные травмы, контузии, обломочные ранения. По меньшей мере, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии», — отметили в областной военной администрации и уточнили, что количество раненых увеличилось до десяти.
А в Херсонской областной прокуратуре добавили, что два человека погибли — начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины). При обстреле все пострадавшие и жертвы находились в автобусе.
Напомним, что ранее россияне ударили «Ланцетом» по рейсовому автобусу, который ехал в сторону Сум. Тогда погибли девять человек, еще четверо получили ранения.
Фото прокуратуры13
