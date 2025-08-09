Под Херсоном российский дрон ударил по автобусу с гражданскими: есть жертвы (фото)

Российские террористы снова ударили дроном по марштурному автобусу с гражданскими.

В этот раз пострадали жители Херсонщины. Как сообщили в ОВА, это произошло около 08:00 вблизи Херсона.

На сейчас известно о шести пострадавших: госпитализированы две женщины, которым 66 и 75 лет, а также четыре мужчины, которым 23, 69, 83 и 61 год.

«У пострадавших — взрывные травмы, контузии, обломочные ранения. По меньшей мере, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии», — отметили в областной военной администрации и уточнили, что количество раненых увеличилось до десяти.

Российский дрон ударил по автобусу с гражданскими под Херсоном. Фото прокуратуры

А в Херсонской областной прокуратуре добавили, что два человека погибли — начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины). При обстреле все пострадавшие и жертвы находились в автобусе.

Напомним, что ранее россияне ударили «Ланцетом» по рейсовому автобусу, который ехал в сторону Сум. Тогда погибли девять человек, еще четверо получили ранения.

Фото прокуратуры

