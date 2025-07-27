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Россияне ударили по рейсовому автобусу в Сумской области: есть жертвы
В Сумской области снова есть жертвы среди мирного населения — в воскресенье, 28 июля, около 16:30 россияне с беспилотника атаковали автобус с гражданскими.
По информации руководителя областной военной администрации Олега Григорова, известно о по меньшей мере трех погибших, пять человек получили ранения.
«Это произошло в районе села Иволжанское Юнаковской громады. Пострадавших и остальных пассажиров вывезли на безопасную территорию», — отметил он.
Также сегодня днем россияне снова совершили атаку на объекты критической инфраструктуры Сумской громады. Сумской городской голова Артем Кобзарь сообщал, что в результате атаки дронами часть громады временно осталась без электроснабжения.
Напомним, что в мае этого года возле Белополья Сумской области враг ударил «Ланцетом» по рейсовому автобусу, который ехал в сторону Сум. Тогда погибли девять мирных жителей, еще четверо получили ранения.
Иллюстративное фото из открытых источников128
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