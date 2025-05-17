- 17.05 22:26 Этот кофе подают с финиками: необычный напиток стоит попробовать
- 17.05 21:59 Любимое лакомство королей: готовится очень быстро и просто
- 17.05 21:30 Вид выходящей из больницы дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта взволновал поклонников
- 17.05 21:01 Только не пакеты: распространенная ошибка на кухне, из-за которой клубника быстро портится
- 17.05 20:35 Прошел Харьковское, Донецкое и другие направления: в бою погиб 52-летний воин со Львовщины
- 17.05 20:07 Пышные шоколадные вареники на пару: очень вкусное блюдо украинской кухни
- 17.05 19:56 Водолеям — «Император», Львам — «Звезда», а Тельцам — «Король Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 18 мая
- 17.05 19:48 В кремле назвали условия возможной встречи Зеленского и путина
- 17.05 19:44 Национальная гвардия Украины получила улучшенный «Град»: эксперт нашел в нем сомнительное решение
- 17.05 19:27 Военный избил мобилизованного в Винницком ТЦК: что известно о конфликте
- 17.05 19:05 Цены подталкивают к вегетарианству: экономист объяснил, стоит ли ожидать удешевления мяса
- 17.05 18:46 Переход с одного вида пенсии на другой: эксперт объяснил, когда это выгодно
Оккупанты расстреляли рейсовый автобус на Сумщине и били по мирным городам Украины: есть погибшие и раненые
Ночью и утром 17 мая россияне атаковали Украину ударными дронами. Силы ПВО работали во многих регионах.
В частности, в Сумской области возле Белополья враг ударил «Ланцетом» по рейсовому автобусу, который ехал в сторону Сум.
По предварительной информации, погибли девять человек, еще четверо получили ранения, сообщили в Сумской ОВА.
«В результате удара вражеского БпЛА по рейсовому автобусу вблизи Белополья погибли 9 человек, 4 ранены. Автобус, по которому прицельно ударили россияне, направлялся в сторону Сум» , — говорится в сообщении.
Белополье находится рядом с российским селом Теткино, в районе которого идут бои.
Вчера вечером агрессор дважды атаковал Никопольщину. Под ударом FPV-дронов были села Марганецкой громады, отметил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Сегодня утром русская армия ударила беспилотником по Никополю. Люди, к счастью, невредимы.
По информации руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, за сутки оккупанты нанесли 434 удара по 15 населенным пунктам Запорожской области.
Поступило 19 сообщений о повреждениях квартир, домов и хозяйственных построек. Мирные жители не пострадали.
Российские военные не перестают атаковать жилые кварталы, критическую и железнодорожную инфраструктуру Херсонской области. В частности, за минувшие сутки повредили 2 многоэтажки и 10 частных домов. Также оккупанты изуродовали автомобильную заправочную станцию, сотовые башни, газопроводы, хозяйственные постройки; попали в грузовик гуманитарной помощи и частные автомобили.
Из-за российской агрессии два человека погибли, еще 13 — получили ранения, сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин.
По данным украинского Генштаба, за минувшие сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений. Российские войска нанесли один ракетный и 47 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 86 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли более тысячи дронов-камикадзе и произвели 3923 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Как сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 16 мая российские захватчики запустили по Украине 112 ударных дронов. Силы ПВО уничтожили 73 ударных БпЛА, еще 36 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны. В результате вражеской атаки пострадали Житомирская, Черниговская, Николаевская, Киевская и Одесская области.260
Читайте нас в Facebook