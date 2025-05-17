Оккупанты расстреляли рейсовый автобус на Сумщине и били по мирным городам Украины: есть погибшие и раненые

Ночью и утром 17 мая россияне атаковали Украину ударными дронами. Силы ПВО работали во многих регионах.

В частности, в Сумской области возле Белополья враг ударил «Ланцетом» по рейсовому автобусу, который ехал в сторону Сум.

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По предварительной информации, погибли девять человек, еще четверо получили ранения, сообщили в Сумской ОВА.

«В результате удара вражеского БпЛА по рейсовому автобусу вблизи Белополья погибли 9 человек, 4 ранены. Автобус, по которому прицельно ударили россияне, направлялся в сторону Сум» , — говорится в сообщении.

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Белополье находится рядом с российским селом Теткино, в районе которого идут бои.

Вчера вечером агрессор дважды атаковал Никопольщину. Под ударом FPV-дронов были села Марганецкой громады, отметил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Сегодня утром русская армия ударила беспилотником по Никополю. Люди, к счастью, невредимы.

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По информации руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, за сутки оккупанты нанесли 434 удара по 15 населенным пунктам Запорожской области.

Поступило 19 сообщений о повреждениях квартир, домов и хозяйственных построек. Мирные жители не пострадали.

Российские военные не перестают атаковать жилые кварталы, критическую и железнодорожную инфраструктуру Херсонской области. В частности, за минувшие сутки повредили 2 многоэтажки и 10 частных домов. Также оккупанты изуродовали автомобильную заправочную станцию, сотовые башни, газопроводы, хозяйственные постройки; попали в грузовик гуманитарной помощи и частные автомобили.

Из-за российской агрессии два человека погибли, еще 13 — получили ранения, сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин.

По данным украинского Генштаба, за минувшие сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений. Российские войска нанесли один ракетный и 47 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 86 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли более тысячи дронов-камикадзе и произвели 3923 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Как сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 16 мая российские захватчики запустили по Украине 112 ударных дронов. Силы ПВО уничтожили 73 ударных БпЛА, еще 36 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны. В результате вражеской атаки пострадали Житомирская, Черниговская, Николаевская, Киевская и Одесская области.

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