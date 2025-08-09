Известный боксер умер спустя шесть дней после боя за титул (фото, видео)

Известный японский боксер 28-летний Сигетоши Котари умер накануне спустя шесть дней после жестокого 12-раундового боя за титул чемпиона Восточно-Тихоокеанской федерации бокса в первом полулегком весе со своим соотечественником Ямато Хатой в Токио, сообщает BoxingScene. Ранее мексиканского боксера нашли мертвым спустя несколько часов после поединка в США.

После боя в зале «Коракуэн», завершившегося вничью, болельщики провожали Котари аплодисментами. Но в раздевалке боксер потерял сознание и был доставлен в больницу с кровоизлиянием в мозг.

Японская комиссия по боксу написала в пресс-релизе, что в больнице Котари перенес краниотомию — операцию по удалению части черепа для снятия давления и лечения черепно-мозговой травмы. Но все усилия врачей оказались тщетными.

«Воин на ринге. Боец по духу. Ушел слишком рано», — говорится на странице Всемирной боксерской организации (WBO) в соцсетях.

На профессиональном ринге Сигетоши Котари провел 12 боев, в которых одержал 8 побед (5 из них — нокаутом), два поединка завершил вничью и в двух проиграл.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный чемпион мира по боксу умер по пути в спортзал.

Фото из соцсетей



