- 08:18 Овнам нужно не откладывать важные дела, а Тельцам стоит уделить внимание дому и семье: гороскоп на 10 августа
- 09.08 22:01 «Он разрушил мою жизнь»: что известно о громких заявлениях внебрачной дочери путина Луизы Розовой
- 09.08 21:33 Чувствует себя потерянной: Келли Кларксон переживает трагедию, которая изменила все
- 09.08 21:04 Не ешьте это на ночь: продукты, замедляющие метаболизм
- 09.08 20:36 Более полугода теплилась надежда: в бою на Покровском направлении погиб воин с Житомирщины
- 09.08 20:25 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 09.08 20:08 Яблочная вышиванка: это необыкновенно вкусное блюдо будет украшением праздничного стола
- 09.08 19:54 Стрельцам — «Туз Кубков», Львам — «Туз Мечей», а Овнам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 10 августа
- 09.08 19:41 Ядерный шантаж путина стал его ошибкой: эксперт рассказал, как россия может повторить судьбу СССР
- 09.08 19:02 Милые «мелочи»: стало известно, что подарил один из самых богатых мужчин планеты жене в медовый месяц
- 09.08 18:32 Без короны, но с вином: Меган Маркл строит собственную империю вкуса
- 09.08 18:10 Электронные доказательства обвинения по делу Грановского сфальсифицированы: выводы исследования, проведенного по заказу прокуроров
Известный боксер умер спустя шесть дней после боя за титул (фото, видео)
Известный японский боксер 28-летний Сигетоши Котари умер накануне спустя шесть дней после жестокого 12-раундового боя за титул чемпиона Восточно-Тихоокеанской федерации бокса в первом полулегком весе со своим соотечественником Ямато Хатой в Токио, сообщает BoxingScene. Ранее мексиканского боксера нашли мертвым спустя несколько часов после поединка в США.
После боя в зале «Коракуэн», завершившегося вничью, болельщики провожали Котари аплодисментами. Но в раздевалке боксер потерял сознание и был доставлен в больницу с кровоизлиянием в мозг.
August 8, 2025
Японская комиссия по боксу написала в пресс-релизе, что в больнице Котари перенес краниотомию — операцию по удалению части черепа для снятия давления и лечения черепно-мозговой травмы. Но все усилия врачей оказались тщетными.
«Воин на ринге. Боец по духу. Ушел слишком рано», — говорится на странице Всемирной боксерской организации (WBO) в соцсетях.
На профессиональном ринге Сигетоши Котари провел 12 боев, в которых одержал 8 побед (5 из них — нокаутом), два поединка завершил вничью и в двух проиграл.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный чемпион мира по боксу умер по пути в спортзал.
Фото из соцсетей
Читайте нас в Facebook