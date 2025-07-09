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Известного боксера нашли мертвым спустя несколько часов после боя: его так и не дождались на ужин (фото)
Известный мексиканский боксер-профессионал 37-летний Педро «Тони» Родригес (15 побед, 7 из них — нокаутом, 26 поражений, 3 ничьи) скоропостижно скончался в номере отеля в США после боя, сообщает Marca. Ранее легендарный чемпион мира по боксу умер по пути в спортзал.
По информации издания, после поражения от американца Филлипа Веллы (4 победы, 2 из них — нокаутом) единогласным решением судей в шестираундовом бою в Финиксе мексиканец вернулся в свой гостиничный номер, предварительно договорившись поужинать с другими участниками боксерского шоу.
Но в ресторане Родригес так и не появился. Его бездыханное тело под утро обнаружили сотрудники гостиницы. Они вскрыли номер мексиканца после того, как боксер не явился на трансфер в аэропорт и не ответил на звонок.
«Муж позвонил мне, когда его бой закончился. Потом он вернулся в отель, и мы беседовали по видеосвязи, — пролила свет на последние часы жизни боксера его жена Карла Валенсуэла. — Педро сказал, что пойдет поужинает и вернется обратно в номер, покольку в 3:30 утра за ним должны были заехать, чтобы отвезти в аэропорт. Вот и все, о чем мы говорили. Я не знаю, что произошло на самом деле, я потрясена».
Кстати, одним из первых, кто отреагировал на трагедию, был соперник Родригеса в последнем бою. «Благодарен, что разделил ринг с Педро на протяжении шести раундов. Мои мысли и молитвы с его семьей. Покойся с миром, чемпион», — написал Филлип Велла в соцсетях.
Добавим, что Педро «Тони» Родригес, работавший санитаром-носильщиком в Мексиканском институте социального обеспечения, дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году. В 2019-м он повесил перчатки на гвоздь, но в мае этого года мексиканец возобновил карьеру, проиграв нокаутом Итану Пересу. У Родригеса, проигравшего перед кончиной семь поединков подряд, остались жена и трое детей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер непобедимый чемпион мира по боксу, ставший знаменитым автогонщиком.
Фото из соцсетей
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