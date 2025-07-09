41.40 / 41.96 48.73 / 49.40
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Известного боксера нашли мертвым спустя несколько часов после боя: его так и не дождались на ужин (фото)

12:44 9 июля 2025
Педро Тони Родригес

Известный мексиканский боксер-профессионал 37-летний Педро «Тони» Родригес (15 побед, 7 из них — нокаутом, 26 поражений, 3 ничьи) скоропостижно скончался в номере отеля в США после боя, сообщает Marca. Ранее легендарный чемпион мира по боксу умер по пути в спортзал.

По информации издания, после поражения от американца Филлипа Веллы (4 победы, 2 из них — нокаутом) единогласным решением судей в шестираундовом бою в Финиксе мексиканец вернулся в свой гостиничный номер, предварительно договорившись поужинать с другими участниками боксерского шоу.

Но в ресторане Родригес так и не появился. Его бездыханное тело под утро обнаружили сотрудники гостиницы. Они вскрыли номер мексиканца после того, как боксер не явился на трансфер в аэропорт и не ответил на звонок.

РЕКЛАМА

«Муж позвонил мне, когда его бой закончился. Потом он вернулся в отель, и мы беседовали по видеосвязи, — пролила свет на последние часы жизни боксера его жена Карла Валенсуэла. — Педро сказал, что пойдет поужинает и вернется обратно в номер, покольку в 3:30 утра за ним должны были заехать, чтобы отвезти в аэропорт. Вот и все, о чем мы говорили. Я не знаю, что произошло на самом деле, я потрясена».

Кстати, одним из первых, кто отреагировал на трагедию, был соперник Родригеса в последнем бою. «Благодарен, что разделил ринг с Педро на протяжении шести раундов. Мои мысли и молитвы с его семьей. Покойся с миром, чемпион», — написал Филлип Велла в соцсетях.

Добавим, что Педро «Тони» Родригес, работавший санитаром-носильщиком в Мексиканском институте социального обеспечения, дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году. В 2019-м он повесил перчатки на гвоздь, но в мае этого года мексиканец возобновил карьеру, проиграв нокаутом Итану Пересу. У Родригеса, проигравшего перед кончиной семь поединков подряд, остались жена и трое детей.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер непобедимый чемпион мира по боксу, ставший знаменитым автогонщиком.

Фото из соцсетей

2900

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Огурцы растут лучше после подкормки аспирином, фото из открытых источников

Дайте огурцам эти таблетки — и собирайте урожай до осени

Пирог, фото скриншот видео

«Самый простой ягодный пирог в мире» от телеведущего Александра Попова: невероятно вкусный и «выглядит сказочно»

Анна Саливанчук отдыхает с сыновьями. Фото - Instagram

Стыдно: сеть отреагировала на сексуальные танцы популярной актрисы

Как очистить унитаз - Способы очистки унитаза - Фото: The Spruce

Очищаем унитаз изнутри: названы эффективные способы убрать налет, камень и ржавчину

Следующий материал
Новости партнеров