- 13:52 Базовая социальная помощь: что учитывается в доходе семьи, а что — нет
- 13:25 Все из-за тарифов Трампа: индийские государственные НПЗ остановили закупку российской нефти
- 12:54 Максим Галкин впервые прокомментировал случившееся с ним ДТП: «Очнулся — гипс»
- 12:38 Дроны СБУ атаковали логистический хаб в Татарстане
- 12:29 «На колесе обозрения предложил мне прожить с ним всю жизнь»: история 29-летнего Героя Украины с Буковины, защищавшего страну 10 лет
- 12:09 Известный боксер умер спустя шесть дней после боя за титул
- 11:57 Вас ждет финансовый подъем: какие знаки Зодиака разбогатеют в августе
- 11:32 Средняя зарплата в 30 тысяч гривен уже в 2026 году: Кабмин заявил о будущем росте доходов украинцев
- 11:11 Зеленский ответил Трампу: «Дарить землю россиянам и отступать от Конституции не будем»
- 11:04 Растворите 5 ложек смеси в воде — и ванна станет чище новой
- 10:33 Трамп и путин готовят встречу: Украину могут оставить в стороне
- 10:09 Под Херсоном российский дрон ударил по автобусу с гражданскими: есть жертвы
Дроны СБУ атаковали логистический хаб в Татарстане (видео)
Похоже, что украинские ударные дроны в очередной раз долетели до Татарстана, где в Елабуге находится производство «Шахедов», которыми каждую ночь россияне атакуют Украину.
Так, в сети появились видео с «прилетами» по, как утверждает мониторинговый канал Exilenova+, логистическому терминалу имени Дэн Сяопина в Елабуге.
Осинтеры вычислили, где находится указанный терминал.
Кстати, утром российское минобороны сообщало о "уничтожении 21 украинского БпЛА" с пяти до восьми утра 9 августа над акваториями Азовского и Черного моря, над Крымом, в небе Брянщины и Калужской области. Татарстан в сводке не упоминался. Вероятно, дроны атаковали Елабугу позже.
Осинтеры канала Око Гора отмечают, что точка прилета находится в 1230 км от украинско-российской границы. Указанный терминал — логистический центр, обеспечивающий перевозку грузов между россией и Китаем. Не исключается, что именно через этот хаб в рф доставлялись и компонеты для ударных БпЛА.
Тем временем в СБУ уточнили, що хаб атаковали дроны украинской спецслужбы: «Утром дальнобойные беспилотники Центра спецопераций „А“ СБУ поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использовуанию „Шахеды“, а также иностранные комплектующие к ним. Этот склад находится в населенном пункте Кзил-Юл, Республика Татарстан. Беспилотник ЦСО „А“ СБУ попал по зданию логистического хаба. После взрыва начался пожар. Расстояние от Украины до точки поражения — около 1300 километров».
Напомним, что недавно в россии под атакой ударных БПЛА находились нефтебаза в Брянске и железнодорожная станция под Ростовом.
Фото — скриншот67
Читайте нас в Facebook
Львам — «Четверка жезлов» и ощущение праздника, Стрельцам — «Шестерка кубков» и ностальгия: Таро-прогноз на 9 августа