Дроны СБУ атаковали логистический хаб в Татарстане (видео)

Похоже, что украинские ударные дроны в очередной раз долетели до Татарстана, где в Елабуге находится производство «Шахедов», которыми каждую ночь россияне атакуют Украину.

Так, в сети появились видео с «прилетами» по, как утверждает мониторинговый канал Exilenova+, логистическому терминалу имени Дэн Сяопина в Елабуге.

Осинтеры вычислили, где находится указанный терминал.

Фото exilenova+

Кстати, утром российское минобороны сообщало о "уничтожении 21 украинского БпЛА" с пяти до восьми утра 9 августа над акваториями Азовского и Черного моря, над Крымом, в небе Брянщины и Калужской области. Татарстан в сводке не упоминался. Вероятно, дроны атаковали Елабугу позже.

Осинтеры канала Око Гора отмечают, что точка прилета находится в 1230 км от украинско-российской границы. Указанный терминал — логистический центр, обеспечивающий перевозку грузов между россией и Китаем. Не исключается, что именно через этот хаб в рф доставлялись и компонеты для ударных БпЛА.

Тем временем в СБУ уточнили, що хаб атаковали дроны украинской спецслужбы: «Утром дальнобойные беспилотники Центра спецопераций „А“ СБУ поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использовуанию „Шахеды“, а также иностранные комплектующие к ним. Этот склад находится в населенном пункте Кзил-Юл, Республика Татарстан. Беспилотник ЦСО „А“ СБУ попал по зданию логистического хаба. После взрыва начался пожар. Расстояние от Украины до точки поражения — около 1300 километров».

Напомним, что недавно в россии под атакой ударных БПЛА находились нефтебаза в Брянске и железнодорожная станция под Ростовом.

Фото — скриншот

