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Украина

Генштаб подтверждает: ВСУ поразили предприятие по производству дронов в Татарстане

20:13 15 июня 2025
БПЛА ВСУ ударил по производству Шахедов в рф. Фото - скриншот

В Генштабе ВСУ подтвердили, что украинские дроны в очередной раз «наведались» в Елабугу, что в Татарстане. Там размещается одно из мест, где россияне производят дроны-камикадзе и применяют их для ударов по Украине.

«15 июня подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора. Целью были мощности по производству БпЛА в Елабуге, республика Татарстан, рф. Этот объект ВПК российских окупантов используется для изготовления, тестирования и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов по территории Украины, в том числе по энергетической и гражданской инфраструктуре», — говорится в сообщении Генштаба.

Фото Генштаба ВСУ

«Подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются», — добавили в Генштабе ВСУ.

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Между тем осинтеры показали смоделированную атаку на производство и отметили, что взрыв прогремел на автостоянке рядом с цехами.

 

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Напомним, что на днях дроны Сил обороны поразили завод ВПК под москвой. Речь идет о предприятии «Резонит», производящем высокотехнологичное вооружение и технику для российской армии.

Фото — скриншот

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