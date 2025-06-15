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Генштаб подтверждает: ВСУ поразили предприятие по производству дронов в Татарстане
В Генштабе ВСУ подтвердили, что украинские дроны в очередной раз «наведались» в Елабугу, что в Татарстане. Там размещается одно из мест, где россияне производят дроны-камикадзе и применяют их для ударов по Украине.
«15 июня подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора. Целью были мощности по производству БпЛА в Елабуге, республика Татарстан, рф. Этот объект ВПК российских окупантов используется для изготовления, тестирования и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов по территории Украины, в том числе по энергетической и гражданской инфраструктуре», — говорится в сообщении Генштаба.
«Подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются», — добавили в Генштабе ВСУ.
Между тем осинтеры показали смоделированную атаку на производство и отметили, что взрыв прогремел на автостоянке рядом с цехами.
Напомним, что на днях дроны Сил обороны поразили завод ВПК под москвой. Речь идет о предприятии «Резонит», производящем высокотехнологичное вооружение и технику для российской армии.
Фото — скриншот115
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