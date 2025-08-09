Чувствует себя потерянной: Келли Кларксон переживает трагедию, которая изменила все

Друзья певицы Келли Кларксон, недавно похудевшей более чем на 40 килограммов, обеспокоены ее состоянием после смерти 7 августа бывшего мужа Брэндона Блэкстока. Источник, близкий к звезде, отметил, что она «чувствует себя немного потерянной и должна что-то сделать, чтобы все это имело смысл».

ВІДЕО ДНЯ

Инсайдер рассказал, что Келли сейчас заботится о своих детях, которых она родила в браке с покойным Брэндоном. Он скончался в 48 лет после борьбы с раком, пишет The News.

Другой инсайдер сообщил, что эта трагедия «останется с ней навсегда, и ей понадобится много времени, чтобы вернуться к той оживленной Келли, которую мы все знаем и любим».

«Все любят Келли. Мы ее поддержим. Мы наверстаем упущенное, мы сделаем все, что ей нужно», — сказал один из друзей артистки.

РЕКЛАМА

Другой отметил, что Келли никогда не говорила ни одного плохого слова о бывшем муже, хотя и вынуждена была платить ему алименты в размере 200 тысяч долларов ежемесячно.

«Даже если они не вместе, я думаю, это повлияет на Келли», — отметил источник.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Максим Галкин попал под машину в Юрмале. К счастью, артист остался жив, хотя и пострадал.

РЕКЛАМА

Фото: Getty Images

206

Читайте нас в Facebook