Максим Галкин впервые прокомментировал случившееся с ним ДТП: «Очнулся — гипс»
Юморист и телеведущий Максим Галкин впервые публично высказался о недавнем ДТП, участником которого стал.
На своей странице в Instagram он выложил видео-комментарий и показал перебинтованную руку. Шоумен решительно опроверг какие-либо предположения о том, что мог находиться в состоянии алкогольного опьянения или нарушать правила дорожного движения, что могло стать причиной аварии.
Галкин подчеркнул, что был совершенно трезв и соблюдал все дорожные правила. По словам артиста, ДТП произошло в тот момент, когда он ехал на велосипеде по главной дороге. Галкин утверждает, что в сложившейся ситуации виновником является водитель автомобиля марки «Фольксваген», внезапно выехавший со второстепенной дороги, не уступив дорогу велосипедисту.
В результате столкновения Максим Галкин получил травмы, из-за которых медики решили его немедленно обследовать. «Очнулся — гипс», — подписал свое видео артист.
Однако несмотря на травму и необходимость носить гипс, Максим Галкин не прекращает свою концертную деятельность и продолжает выступать перед публикой в Латвии.
