Милые «мелочи»: стало известно, что подарил один из самых богатых мужчин планеты жене в медовый месяц

В честь свадьбы в июне миллиардер Джефф Безос подарил любимому колье и серьги за 5 млн долларов и кольцо с бриллиантом ва 41 карат. Однако, как выяснилось, на этом подарки не закончились, пишут зарубежные СМИ.

Ведь даже свой девичник перед свадьбой с Джеффом Безосом Лорен Санчес, казалось, отмечала целую вечность. Сначала она с подругами слетала в космос, а затем отпраздновала факт будущей женитьбы более консервативным способом — собрала лучших подруг в Париже и устроила растянувшуюся на несколько дней вечеринку.

Сама свадьба тоже была достаточно продолжительной и заняла целый уикенд торжественных завтраков, обедов и ужинов, и то, как они умеют отдыхать, самые богатые супруги мира снова показали в течение медового месяца.

Его Безос и Санчес начали на острове Торчелло в Венеции. Там они немного пришли в себя после всех праздничных гуляний, и на вертолете долетели до места, где была припаркована суперяхта «Кора», после чего отправились в плавание по Средиземному морю.

На острове Сицилия молодожены провели в отеле Four Seasons San Domenico Palace, где снимался второй сезон сериала «Белый лотос», затем немного побывали во Франции и затем отправились в Испанию, на Ибицу. Там пару недавно заметили во время прогулки по берегу моря, при этом на запястье Лорен Санчес сиял роскошный подарок от любимого мужчины. Речь идет о часах Richard Mille RM07 Intergalactic Dark Night, цена которых — 290 тысяч долларов. Корпус выполнен из углерода, браслет украшают вставки красного золота, а циферблат — 51 маленький бриллиант.

Это далеко не первый дорогой подарок, который Лорен Санчес получила от мужа в честь свадьбы. Сразу после официальной церемонии один из самых богатых мужчин в мире подарил жене комплект из бриллиантовых бусин и сережек за 5 млн долларов.

Также в ящике Лорен появилось кольцо с розовым бриллиантом весом 45 карат, стоимостью 6 млн долларов. Теперь ювелирная коллекция Лорен Санчес является точно одной из самых роскошных в мире, поскольку всего за три дня свадебного торжества жена миллиардера сменила украшения на 30 млн долларов.

Из-за неслыханных расходов на свадьбу и медовый месяц Джефф Безос и Лорен Санчес до сих пор подвергаются критике, но им не привыкать, что их обсуждает весь мир. Отношения пары начались в 2019 году и тоже со скандала.

Дело в том, что на момент знакомства с Лорен бизнесмен еще был женат на своей жене Маккензи и воспитывал четырех детей. С Санчес предприниматель познакомился благодаря работе, а еще бывшему мужу Лорен. Именно он однажды на вечеринке и представил эффектную брюнетку основателю Amazon. Дело было на тусовке представителей киноиндустрии: Патрик Уайтселл, экс-супруг Лорен Санчес, владеющий своим агентством по поиску талантов, и Джефф Безос спонсируют кино, и иногда они работают вместе.

Тогда еще речи о романе не шло, но и Джефф, и Лорен позже признавались, что произвели друг на друга очень приятное впечатление. Еще раз они встретились чуть позже и тоже благодаря работе. Санчес тогда руководила компанией, которая занималась съемкой с воздуха, а Безосу как раз требовались партнеры в этом вопросе, и вот уже тогда будущие супруги поняли, что хотят быть вместе. Как только стало известно об отношениях пары, раздался серьезный скандал.

Чтобы Лорен и Джефф смогли быть счастливыми вместе, распалось две семьи, поэтому влюбленным пришлось выслушать немало критики в свой адрес. Санчес называли разлучницей, Безоса обвиняли в том, что он променял жену на «Барби, зависимую от пластики». Но вот прошло 6 лет и о тех разговорах уже почти не помнят, а самих Джеффа и Лорен называют не только богатейшей, но и самой счастливой парой в мире.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Джеф Безос пригласил в гости известного актера Лео Ди Каприо с невестой.

