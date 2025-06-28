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Свадьба столетия: один из самых богатых людей мира женился на журналистке
27 июня произошло событие, к которому готовились многие состоятельные люди мира: 61-летний миллиардер Джефф Безос женился на 55-летней журналистке Лорен Санчес в Венеции.
Как сообщает pagesix.com, невеста опубликовала первое фото со свадьбы в своем инстаграмме, удалив весь предыдущий контент со страницы и изменив описание профиля — теперь она официально миссис Безос, жена одного из самых богатых людей мира.
Для основной свадебной церемонии, которой предшествовало несколько вечеринок, и за которой последует еще один праздничный день, Лорен выбрала платье Dolce & Gabbana с длинным шлейфом, отсылающим к образу Софи Лорен в фильме «Плавучий дом».
Свадебный образ дополняли драгоценности, в том числе обручальное кольцо с бриллиантом 20 каратов, которое на свадьбе обсуждали все (не 80 каратов, конечно, как у представительницы клана Амбани, но тоже эффектно).
Согласно информации СМИ, на «свадьбе века» присутствовало около 200 гостей, в том числе семья Кардашьян-Дженнер, Леонардо Ди Каприо со своей девушкой Витторией Черетти, миллиардер Билл Гейтс, Орландо Блум (без Кэти Перри, с которой он расстался), королева Иордании Трамп с семьей и многие другие.
Вчерашняя свадьба — неофициальная: на самом деле пара зарегистрировала брак США раньше, предварительно подписав брачный договор, в котором, как говорят инсайдеры, прописаны мельчайшие финансовые подробности. В первом браке Безоса такого договора не было, и в результате его бывшей жене Маккензи ушло около 35 млрд долларов, что сделало ее одной из самых богатых женщин в мире.
К тому же 25-летний брак распался, по слухам, именно из-за романа Безоса с Санчесом, с которым он познакомился в связи с рабочим проектом: Безос нанял компанию Лорен Black Ops Aviation, занимающуюся воздушной съемкой, — в совместных полетах они сблизились. Интересно, что познакомил будущих супругов бывший муж Лорен, на развод с которым она подала на следующий день после того, как официально завершился процесс развода Безоса.
От первого брака у миллиардера четверо детей, а у Лорен, которая была замужем дважды, — трое. До знакомства с одним из самых богатых людей планеты, состояние которого оценивается в 227 млрд долларов, Лорен сделала блестящую карьеру: она стала популярной телеведущей, брала интервью у Билла Клинтона и других политиков, снималась в кино, несколько раз номинировалась на телевизионную премию «Эмми». Предложение любимой Безос сделал четыре года спустя отношений, в 2023 году.
К свадьбе в Венеции пара готовилась весь год, но скандалов все равно избежать не удалось: местные жители выступили резко против таких гостей в городе, из-за чего пришлось менять программу празднования.
Напомним, что на девичник этого года Безос, владелец аэрокосмической компании Blue Origin, подарил любимый полет в космос, куда она отправилась с подругами, в том числе с Кэти Перри.
AbacaPress/SplashNews.com491
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