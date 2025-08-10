- 10.08 21:59 «Четырехдневка» и массовые увольнения: что происходит на заводах в россии
- 10.08 21:32 Поддерживают пищеварение, иммунитет и полезны для кишечника: почему надо пить соки из-под маринованных овощей
- 10.08 21:04 Сестра Джастина Бибера поддержала его жену Хейли на фоне слухов о разводе
- 10.08 20:37 Сиротой остался годовалый сын: защитник из Винницкой области не выжил после тяжелого ранения
- 10.08 20:25 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 10.08 20:09 Омлет из кабачков, запеченный в духовке: можно тем, кто в фазе похудения
- 10.08 19:47 Как заставить кабачки плодоносить даже в 40-градусную жару
- 10.08 19:43 В рф закончились лучшие танки: остались только 40-летней давности
- 10.08 19:29 Оккупанты сбросили авиабомбу на автовокзал в Запорожье: есть раненые
- 10.08 19:17 Осторожный оптимизм: глава американской разведки о мирном соглашении между россией и Украиной
- 10.08 19:12 США прекратят финансирование войны в Украине. Мы хотим мирного урегулирования: что сказал Джей Ди Вэнс
- 10.08 19:01 Тельцам — «Туз пентаклей» и подарок судьбы, Весам — «Девятка кубков» и радость: Таро-прогноз на 11 августа
Беспилотники устроили зажигательную ночь в Саратове: горит НПЗ (фото, видео)
Россию снова атаковали беспилотники. В ночь на 10 августа в городе Саратов беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод, после чего на объекте вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Так, по сообщениям местных жителей, Саратов массированно атаковали беспилотники. На опубликованных в соцсетях фото и видео видна работа систем противовоздушной обороны.
Местные жители сообщили о мощном взрыве, после которого на территории нефтеперерабатывающего завода возник масштабный пожар, а губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о «повреждении на одном из промышленных предприятий».
Также сообщается, что в результате атаки есть пострадавшие.
О работе ПВО и взрывах сообщают также в Липецке и Воронеже.
Отметим, что «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» — одно из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий. Входит в структуру нефтяной компании «Роснефть». Объем переработки нефти: 7,2 млн т. (2020 год).
Предприятие выпускает более 20 видов продукции: неэтилированные бензины, дизельное топливо, мазут всех основных марок, битумы, вакуумный газойль, техническую серу.
По данным минобороны страны-агрессора, вражеская ПВО в течение прошедшей ночи уничтожила и перехватила 121 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Отметим, что это не первая атака дронов на НПЗ. Он подвергался атакам в марте и в феврале.185
Читайте нас в Facebook
Быков и Тигров ждет испытание на прочность, а Кроликам нужен отдых: восточный гороскоп на неделю 11 — 17 августа