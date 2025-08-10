41.11 / 41.65 47.94 / 48.61
Мир

Беспилотники устроили зажигательную ночь в Саратове: горит НПЗ (фото, видео)

8:49 10 августа 2025
В России беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове

Россию снова атаковали беспилотники. В ночь на 10 августа в городе Саратов беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод, после чего на объекте вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Так, по сообщениям местных жителей, Саратов массированно атаковали беспилотники. На опубликованных в соцсетях фото и видео видна работа систем противовоздушной обороны.

Местные жители сообщили о мощном взрыве, после которого на территории нефтеперерабатывающего завода возник масштабный пожар, а губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о «повреждении на одном из промышленных предприятий».

Также сообщается, что в результате атаки есть пострадавшие.

О работе ПВО и взрывах сообщают также в Липецке и Воронеже.

Отметим, что «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» — одно из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий. Входит в структуру нефтяной компании «Роснефть». Объем переработки нефти: 7,2 млн т. (2020 год).

Предприятие выпускает более 20 видов продукции: неэтилированные бензины, дизельное топливо, мазут всех основных марок, битумы, вакуумный газойль, техническую серу.

По данным минобороны страны-агрессора, вражеская ПВО в течение прошедшей ночи уничтожила и перехватила 121 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Отметим, что это не первая атака дронов на НПЗ. Он подвергался атакам в марте и в феврале.

